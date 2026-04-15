La botiga Can Saura de Blanes, oberta des de 1915, rep el reconeixement de la Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç de Girona ha reconegut la importància de Can Saura, que va començar venent roba i merceria, i que avui continua oberta gràcies a la quarta generació familiar

L'acte de reconeixament. / Picasa

Redacció

Can Saura, un dels comerços més emblemàtics de Blanes, ha rebut aquest dimecres migdia la distinció d’Establiment Històric que atorga la Cambra de Comerç de Girona. L’acte institucional, celebrat al municipi on comença la Costa Brava, ha estat encapçalat per l’alcalde, Jordi Hernández, i pel president de la Cambra, Jaume Fàbrega, amb la participació també de representants de l’ens cameral, de la família propietària i de membres del teixit comercial local.

El reconeixement posa en valor la trajectòria d’aquesta popular botiga de roba, merceria i gèneres de punt situada al centre de la vila, que es manté en actiu des de 1915 i que avui continua oberta de la mà de la Júlia, la Maria i la Blanca. La distinció s’ha concretat amb el lliurament d’un diploma acreditatiu i d’una placa de forja artística creada per l’artista gironí Sergi Cadenas, amb una olivera com a símbol de longevitat.

La història de Can Saura

La història de Can Saura arrenca a finals del segle XIX amb Jaume Saura, que regentava bancs d’espardenyer, però el negoci va fer un gir amb el seu fill Francisco Saura, que va començar a portar roba de Barcelona per vendre-la a Blanes i Lloret. Més endavant, la seva esposa, Júlia Queldra i Lleonart, va impulsar el comerç orientant-lo cap a la merceria i els gèneres de punt. La botiga es va posar en marxa el 1915 i el 1926 ja es va ampliar amb el local del costat per vendre-hi roba a metres.

Amb el pas dels anys, l’establiment ha sabut adaptar-se als nous temps i ha incorporat productes molt diversos, com perfumeria, bosses, maletes, catifes, articles de platja, joguines, roba de llar, bijuteria i productes de puericultura. Després del relleu de diverses generacions, actualment el llegat familiar continua viu amb la quarta generació, fet que permet mantenir més d’un segle de tradició i compromís amb el comerç local.

