L’Audiència imposa un màxim de 23 anys d’internament psiquiàtric al parricida de Maçanet de la Selva

La sentència li aprecia l'eximent complet d'alteració mental i l'absol del delicte d'assassinat

Vehicles del SEM i de la policia a Maçanet, després de l'assassinat. / Alba Reche

Gemma Tubert / ACN

Marina López / ACN

L'Audiència de Girona ha imposat un màxim de 23 anys d'internament psiquiàtric al parricida de Maçanet de la Selva, que va matar la mare a ganivetades el 16 de juliol del 2022. El tribunal li aplica l'eximent complet d'alteració psíquica i conclou que, en el moment dels fets, el processat tenia la capacitat cognitiva i volitiva "totalment anul·lada" a conseqüència d'una "psicosi no especificada" i pensava que havia matat un sicari. Per això, l'Audiència l'absol del delicte d'assassinat amb agreujant de parentesc i acorda l'internament. La fiscalia i la defensa de l'acusat van presentar un escrit conjunt sol·licitant una sentència de conformitat.

