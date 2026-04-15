L’Audiència imposa un màxim de 23 anys d’internament psiquiàtric al parricida de Maçanet de la Selva
La sentència li aprecia l'eximent complet d'alteració mental i l'absol del delicte d'assassinat
L'Audiència de Girona ha imposat un màxim de 23 anys d'internament psiquiàtric al parricida de Maçanet de la Selva, que va matar la mare a ganivetades el 16 de juliol del 2022. El tribunal li aplica l'eximent complet d'alteració psíquica i conclou que, en el moment dels fets, el processat tenia la capacitat cognitiva i volitiva "totalment anul·lada" a conseqüència d'una "psicosi no especificada" i pensava que havia matat un sicari. Per això, l'Audiència l'absol del delicte d'assassinat amb agreujant de parentesc i acorda l'internament. La fiscalia i la defensa de l'acusat van presentar un escrit conjunt sol·licitant una sentència de conformitat.
