Blanes acull el 28 d’abril la Fira d’Ocupació TreballemGi amb més de 50 empreses
La Ciutat Esportiva serà l’escenari d’una nova edició del certamen, que combinarà format presencial i virtual per facilitar la inserció laboral
La Ciutat Esportiva Blanes acollirà el pròxim 28 d’abril la 19a edició de la Fira d’Ocupació TreballemGi amb la participació de més d'una cinquantena d'empreses.
La iniciativa pretén fomentar la inserció laboral i connectar empreses amb persones en recerca activa de feina.
Està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Blanes, amb el suport de diverses institucions.
Format híbrid per ampliar oportunitats
La jornada començarà a les 10 del matí amb l’obertura dels estands presencials, mentre que a partir de les 14 h la fira continuarà en format virtual fins a les 18 h. Aquest model híbrid permetrà als participants seguir optant a ofertes de feina encara que no puguin assistir-hi físicament.
Durant la jornada, les companyies podran entrevistar candidats i establir contactes amb altres agents del territori.
Per participar-hi, les persones interessades hauran d’inscriure’s prèviament a la plataforma digital de TreballemGi, des d’on podran optar als diferents processos de selecció.
Sessions prèvies per a joves
Amb la voluntat de preparar especialment el públic jove, el servei SLO Jove, impulsat per Promoció de la Ciutat i l’Àrea de Joventut, ha programat tres sessions formatives els dies 20, 22 i 24 d’abril.
Aquestes trobades, que es faran en horari de matí, oferiran eines i consells per afrontar amb més garanties els processos de selecció i treure el màxim profit de la fira.
Amb aquesta iniciativa, des de l'Ajuntament remarquen que Blanes referma el seu compromís amb la promoció de l’ocupació i el suport a les persones que busquen noves oportunitats laborals.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat