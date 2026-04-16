Crema cablejat de coure en una antiga nau de jardineria d’Osor

Els Bombers extingeixen de matinada un incendi en una nau abandonada situada a peu de la GI-542 i no hi troben ningú a l’interior

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Osor

Els Bombers han treballat aquest dijous de matinada en un incendi en una nau abandonada d’Osor.

L’avís s’ha rebut poc després d’un quart de quatre de la matinada, alertant d’un foc en una nau situada a peu de la GI-542 i que antigament havia estat la seu d’una empresa de jardineria.

Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers i la primera dotació a arribar, del parc d’Amer, ha comprovat que l’incendi estava localitzat i ha fet desactivar les altres tres.

Els efectius han trobat que el foc afectava una àrea d’uns 30 metres quadrats i que el que cremava era una pila de cablejat de coure, d’uns dos metres quadrats, i plàstics que hi havia al voltant.

Les flames s’han pogut sufocar i poc després de les quatre de la matinada l’incendi ja s’havia donat per extingit. Segons indiquen els Bombers, no van localitzar ningú a l’interior de la nau.

