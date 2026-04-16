L'imponent castell de Montsoriu fa el salt europeu amb una aliança a Sicília
Més de 30 anys d'investigació revelen l'evolució de la fortificació que vol reforçar llaços amb Itàlia
L'imponent Castell de Montsoriu, fortalesa gòtica entre Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu i Breda, consolida la seva projecció internacional amb una nova acció de difusió del seu patrimoni històric a Sicília. Una delegació de la comarca de la Selva viatja aquests dies a les ciutats de Ragusa i Pozzallo per presentar el llibre del monument i reforçar els vincles amb la Torre Cabrera, en el marc de l’agermanament entre ambdós espais patrimonials.
La iniciativa, impulsada pel Patronat del Castell i el Consell Comarcal de la Selva, té com a objectiu enfortir la dimensió mediterrània del castell i valorar el seu paper com a centre de poder de la històrica nissaga dels Cabrera.
Tres dècades de recerca
L’acte central tindrà lloc el 17 d’abril a la seu de la província de Ragusa, amb la presentació del llibre Montsoriu, la construcció d’un gran castell feudal. L’obra, impulsada pel Museu Etnològic del Montseny, recull més de 30 anys d’investigació arqueològica i ofereix una visió completa de l’evolució arquitectònica i militar del castell.
La publicació destaca per l’ús de tecnologia avançada, amb una trentena de recreacions virtuals que permeten visualitzar la transformació del conjunt des dels seus orígens fins a convertir-se en un palau gòtic fortificat.
El vicepresident tercer del Consell Comarcal de la Selva i president del Patronat del Castell, Albert Sanz, ha subratllat la importància de la col·laboració perquè “l’agermanament amb la Torre Cabrera no és només simbòlic, sinó una eina de recerca científica de primer ordre que uneix els dos extrems dels dominis dels Cabrera”. Sanz ha remarcat també que aquesta acció situa Montsoriu “com un referent europeu en la gestió i difusió del patrimoni”.
Cooperació patrimonial i futur compartit
Coincidint amb el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, el 18 d’abril se celebrarà a Pozzallo la primera reunió de la comissió de seguiment de l’agermanament. La delegació catalana, integrada també per representants dels Amics de Montsoriu i tècnics del monument, treballarà en un calendari d’intercanvis culturals, turístics i científics.
Aquest projecte posa en relació dos espais medievals estretament vinculats a la nissaga dels Cabrera: el castell de Montsoriu, com a centre de poder a Catalunya, i la Torre Cabrera, com a símbol de la seva presència al comtat de Mòdica, a Sicília.
L’objectiu és convertir ambdós monuments en pols d’atracció complementaris, afavorint el flux de visitants i investigadors entre la Selva i la regió de Ragusa, i reforçant així els llaços històrics i culturals entre Catalunya i Itàlia.
La primera referència explícita del castell és de l'any 1053 en la donació d'un alou efectuada per Adelaida, vídua de Borrell de Taravall, a la canònica de Sant Pere de Vic. L'any 1033 es produeix el punt d'inici de la vinculació històrica de Montsoriu amb la família vescomtal de Cabrera. Va ser amb el casament d'Ermessenda de Montsoriu amb Guerau I de Cabrrera. Van fundar el monestir de Sant Salvador de Breda, centre religiós del vescomtat de Cabrera. Al llarg del segle xiv, el castell esdevindrà el palau gòtic residencial dels vescomtes.
Publicació de 30 anys d'intervencions
El passat mes de desembre es va presentar a Arbúcies el llibre Montsoriu, la construcció d'un gran castell feudal, una publicació del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella que, en una edició de gran format i tapa dura, recull el resultat de les intervencions de 30 anys i les aportacions en el coneixement que hores d'ara es té d’aquest gran monument, amb una gran profusió de fotografies i d'imatges de recreació virtuals (una trentena) que pretenen detallar el procés de construcció i l’evolució dels sistemes defensius i espais residencials d'aquest imponent conjunt arquitectònic al llarg dels segles. L’edició impulsada pel Museu Etnològic del Montseny-Ajuntament d'Arbúcies, Consell Comarcal de la Selva i Patronat del Castell de Montsoriu destaca per la utilització de noves tecnologies que permeten disposar de models virtuals emprats tant per a la difusió del monument, com també en el coneixement d’aspectes rellevants de la seva l’arquitectura.
