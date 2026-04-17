Un incendi de cuina en un pis de Blanes deixa un afectat per inhalació de fum

Les flames han afectat la campana extractora, la instal·lació elèctrica i els baixants

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Blanes

Un incendi declarat aquest matí a la cuina d’un habitatge de Blanes ha deixat una persona afectada per inhalació de fum. Els fets han passat poc després de les nou del matí en un pis del carrer de Mas Enlaire, on els Bombers han mobilitzat dues dotacions.

Quan han arribat al lloc, els efectius s’han trobat que el foc ja estava gairebé apagat, després que s’hagués utilitzat un extintor per intentar sufocar-lo. Tot i això, l’habitatge estava completament ple de fum i els Bombers han acabat d’extingir les flames abans d’iniciar les tasques de refredament i ventilació.

Per assegurar que l’incendi de cuina no revifés, els efectius també han desmuntat el fals sostre per comprovar que no hi quedessin punts calents. Segons han informat, les flames han afectat la campana extractora, la instal·lació elèctrica i els baixants del pis.

Arran del succés, una persona ha resultat afectada per inhalació de fum. El SEM l’ha atès al mateix lloc, però finalment ha demanat l’alta voluntària i no ha calgut traslladar-la a cap centre sanitari.

