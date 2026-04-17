Lloret impulsa el Consell Local de Salut per detectar necessitats i definir polítiques municipals
L’òrgan, aprovat per unanimitat al ple de març, vol obrir espais de participació i serà la base per elaborar en el futur un Pla Local de Salut
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa la creació del Consell Local de Salut, un nou espai de participació pensat per abordar, compartir i donar resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de salut. La iniciativa ha de servir també de base per articular en el futur un Pla Local de Salut, que permeti definir estratègies i orientar les accions municipals en aquest àmbit.
El consistori vol que aquest consell es converteixi en un punt de trobada per fomentar la participació i el debat al voltant de la salut pública. En aquest sentit, es preveu que incorpori mirades polítiques, tècniques, científiques, professionals i ciutadanes amb l’objectiu de disposar d’una visió estratègica i compartida sobre les necessitats del municipi.
Entre les funcions del nou òrgan hi haurà també de facilitar l’intercanvi d’informació i experiències per conèixer millor les inquietuds de la població de Lloret en matèria de salut. A més, el consell haurà d’assessorar i aportar elements per valorar les accions i programes que impulsi l’administració municipal, així com formular propostes que es puguin elevar als òrgans de govern competents.
Corresponsabilitat ciutadana
La creació del Consell Local de Salut també busca afavorir acords entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions proveïdores de serveis sanitaris a la ciutat. Un altre dels objectius és promoure la corresponsabilitat ciutadana tant en la mateixa salut com en la salut comunitària, així com en la utilització adequada dels serveis sanitaris.
La regidora de Salut, Vereda López, ha explicat que “a través del Consell Local de Salut volem posar sobre la taula totes les necessitats que tenen els nostres veïns i veïnes per tal que puguem trobar les millors solucions i accions per poder afavorir el benestar de la ciutadania”.
La creació d’aquest nou òrgan es va aprovar per unanimitat en el ple municipal del passat mes de març.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat