Investiguen una baralla multitudinària en una casa ocupada de Vidreres

Hi hauria hagut trets i vehicles danyats, però el succés s'ha saldat amb ferits de poca consideració

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu / Blanca Blay (ACN)

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla multitudinària en una casa ocupada a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres (Selva) que ha tingut lloc aquest divendres cap a les sis de la tarda, segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat el cos policial a l'ACN. A l'enfrontament hi haurien participat una quinzena de persones, i hi hauria hagut involucrat algun tipus d'arma detonant. També hi ha hagut vehicles danyats. Un testimoni ha alertat els Mossos, que quan han arribat a l'indret ja no han trobat rastre dels protagonistes. Ara se'ls busca per esclarir les raons de la baralla. El succés s'ha saldat amb ferits de poca consideració.

