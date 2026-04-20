Blanes rep un reconeixement de la Federació Catalana de Patinatge pel seu suport a l’esport

El president de la FCP, Benjamí Pons, lliura una placa honorífica a l’alcalde, Jordi Hernández, i a la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, en un acte institucional a l’Ajuntament de Blanes

Cati Fontané, Benjamí Pons, Jordi Hernández i Mònica Rabassa, d'esquerra a dreta. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Blanes

L’Ajuntament de Blanes ha estat distingit amb una placa honorífica de la Federació Catalana de Patinatge (FCP), en reconeixement al seu compromís i suport al desenvolupament d’aquest esport. El lliurament del guardó es va aprovar en el marc de la 7a Gala del Patinatge Català, celebrada el passat mes de març a l’CaixaForum Barcelona.

L’acte oficial de lliurament s’ha dut a terme aquest dijous en una recepció privada al despatx d’alcaldia. Hi van participar l’alcalde, Jordi Hernández, el president de la FCP, Benjamí Pons, així com la regidora d’Esports, Mònica Rabassa. També la delegada de la FCP a Girona, Cati Fontané, i la cap del Departament d’Esports, Gisela Bayé.

Durant l’acte, els representants municipals van agrair el reconeixement i van valorar la col·laboració sostinguda entre el consistori i la federació en l’organització d’esdeveniments esportius. Per la seva banda, Benjamí Pons ha destacat les excel·lents prestacions de la Ciutat Esportiva Blanes, subratllant que és un equipament de referència pel que fa a logística i capacitat, així com el seu paper clau en l’acollida de competicions d’alt nivell.

La Gala del Patinatge Català, que aquest 2026 ha arribat a la seva setena edició, té com a objectiu reconèixer esportistes, entitats i institucions destacades durant l’any anterior. En aquesta edició, hi han participat prop de 300 persones vinculades al món del patinatge, premiant especialment els èxits internacionals assolits durant el 2025.

Una seu consolidada per a grans competicions

La Ciutat Esportiva Blanes ha estat escenari de nombroses competicions al llarg dels anys. Entre les més destacades, el Campionat Europeu de Patinatge de 2012 en les modalitats de Xou i Precisió, que va reunir prop de 4.000 persones diàries entre participants i públic.

Pel que fa a l’activitat recent i futura, el recinte acollirà el Campionat de Catalunya d’hoquei del 8 al 19 de maig, un curs d’àrbitres el mes de juny i el Torneig Internacional Eurockey previst per a la tardor de 2026. A més, el calendari recent inclou el Trofeu Catalunya organitzat pel club Patinatge 4 Vents el maig de 2025 i l’Open de Patinatge de la federació celebrat el gener d’aquest any.

Amb aquest reconeixement, la Federació Catalana de Patinatge posa en valor la trajectòria de Blanes com a epicentre del patinatge a Catalunya i referma la seva aposta per continuar col·laborant amb el municipi en futurs esdeveniments esportius.

UPM proclama Jordi Colomí candidat a l'alcaldia de Torroella de Montgrí per al 2027

La província de Girona ja té servei territorial propi de Protecció Civil

Cues a Salt davant l'oficina que assessora sobre la regularització extraordinària de migrants

Les imatges de les cues a Salt davant l'oficina que assessora sobre la regularització extraordinària de migrants

Pista Solidària Endesa activa el matchfunding per impulsar cinc projectes socials vinculats al bàsquet

Catalunya busca amb urgència 400 famílies per acollir menors

El carril bus ràpid dispara l'ús de la línia L9 entre Girona i Salt

Més de cent interns del Centre Penitenciari Obert de Girona han participat en projectes de reinserció durant el 2025

