Desallotgen la biblioteca comarcal de Blanes per una alerta incendi que queda en un ensurt
Els Bombers han descartat un foc i apunten a una possible incidència en un ull de bou o a la instal·lació elèctrica
Un ensurt ha obligat aquest dilluns al migdia a desallotjar la biblioteca comarcal de Blanes, situada al número 2 del passeig de Catalunya, arran de l’aparició de fum i d’una intensa olor de cremat a l’interior de l’equipament.
El succés s’ha produït cap a un quart d’una del migdia i ha mobilitzat la Policia Local de Blanes, els Bombers i el SEM. Segons l’alerta feta pels responsables de l’equipament, de l’edifici en sortia fum i a dins s’hi notava una forta pudor de cremat.
En arribar al lloc, els Bombers han activat cinc dotacions i han comprovat que, tal com se’ls havia comunicat, l’edifici ja havia estat desallotjat de manera preventiva. Després d’una primera inspecció, el vehicle de comandament ha descartat que hi hagués un incendi, tot i que sí que hi havia fum a l’interior.
Els efectius han revisat l’equipament per intentar localitzar-ne l’origen i han detectat que algun ull de bou podria haver petat. Aquesta incidència podria estar relacionada amb l'olor de cremat que ha generat l’alerta i han recomanat l'activació d'algun lampista perquè revisés la instal·lació elèctrica, informen des del cos d'emergències.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell