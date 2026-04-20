Una font a Lloret, amb 17 sortidors, transitable, jocs d’aigua i llums
El projecte aprovat per l’Ajuntament, sorgit dels pressupostos participatius, transformarà un espai en desús a l'avinguda del Rieral
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar una font transitable a l’avinguda del Rieral, al costat del parc infantil de Can Sabata. La iniciativa, sorgida dels pressupostos participatius, marca l’inici dels tràmits per transformar un espai actualment en desús en una nova zona pública amb valor lúdic, familiar i comunitari.
El projecte preveu la instal·lació d’una font amb 17 sortidors d’aigua capaços d’assolir fins a tres metres d’alçada. Aquests elements seran variables i incorporaran il·luminació LED multicolor d’alta intensitat, amb possibilitat de programar escenes i seqüències dinàmiques que combinaran aigua i llum per generar espectacles visuals.
Un dels punts forts de la proposta és el seu caràcter sostenible. El sistema funcionarà amb un circuit tancat que permetrà reduir el consum d’aigua, reforçant així el compromís ambiental del municipi.
El regidor de Via Pública, Joan Escalona, ha destacat que l’objectiu és “donar vida a un espai en desús d’una manera lúdica i accessible per a tothom”, tot subratllant l’atractiu visual de les coreografies d’aigua i llum.
El pressupost previst per a la construcció de la nova instal·lació és de 478.843,38 euros (IVA inclòs).
Subscriu-te per seguir llegint
