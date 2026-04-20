L'olor de marihuana els delata en un control a Vidreres: duien 358 esqueixos al maleter
Els Mossos d’Esquadra detenen els dos ocupants del vehicle
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de 21 i 56 anys després de localitzar 358 esqueixos de marihuana al maleter del vehicle en què circulaven per Vidreres. L’actuació es va fer el dimecres 15 d’abril, cap a tres quarts de vuit del vespre, durant un control policial a la C-63, al punt quilomètric 7,5.
Segons la informació policial, un indicatiu de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) de Girona estava fent un control quan va aturar un cotxe amb dos ocupants. En el moment d’identificar-los i demanar-los la documentació, els agents van notar una forta olor de marihuana que sortia de l’interior del vehicle.
Els policies van preguntar als dos ocupants si duien alguna substància estupefaent, però ells ho van negar. Tot i això, en escorcollar el cotxe i obrir el maleter, els agents hi van trobar quatre capses de cartó amb un total de 358 esqueixos de plantes de marihuana d’uns 12 centímetres.
Arran de la troballa, els Mossos van arrestar els dos ocupants del vehicle per un presumpte delicte de tràfic de drogues. El detingut de 21 anys tenia antecedents, mentre que l’home de 56 anys fins ara no.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell