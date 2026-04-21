Blanes desvincula la taxa de residus del rebut de l'aigua des de finals de mes

Els ciutadans podran pagar-ho trimestralment i es manté el mateix import que fins ara

Un treballador escombra restes de brossa mentre recullen les escombraries de Blanes. / Ajuntament de Blanes

L'Ajuntament de Blanes ha anunciat que a partir del 27 d'abril separarà la taxa de residus del rebut de l'aigua. Fins ara es pagaven les dues coses conjuntament, però ara han decidit separar-ho i que la taxa es cobri directament des de l'ajuntament. L'objectiu del canvi és complir amb la directiva europea que dictamina que els ciutadans han d'abonar una taxa per a la gestió de residus i que aquesta ha de reflectir el 100% del cost del servei. A partir d'ara, la taxa s'abonarà de forma trimestral i no suposarà cap increment anual. L'import per abonar s'enviarà als domicilis i també es podrà domiciliar el rebut.

Els veïns de Blanes pagaven la taxa de residus inclosa en el rebut de l'aigua. Aquesta pràctica, habitual en molts municipis, deixarà de fer-se a partir de finals d'aquest mes. D'aquesta manera, els veïns seguiran pagant l'aigua però el cost de la taxa d'escombraries anirà en paral·lel i el recaptarà directament l'Ajuntament de Blanes, en comptes de l'empresa d'aigües.

Des del consistori remarquen que això no suposarà cap sobrecost en els rebuts que es pagaven fins ara, senzillament que caldrà pagar-ho per separat. A més, insisteixen que per al cobrament d'aquesta taxa no faran cap trucada telefònica, sinó que es comunicarà per carta. Des de l'ajuntament tenen constància que en els últims mesos s'han produït trucades fraudulentes reclamant a la gent que pagués suposats tributs municipals pendents.

Dos treballadors de l'empresa de recollida d'escombraries de Blanes s'emporten un contenidor d'orgànica. / Ajuntament de Blanes

Ara, la gent rebrà una carta al domicili on s'estipularà com pagar el rebut de la taxa, que serà trimestral. A més, també hi ha l'opció de domiciliar-ho per tal que el consistori retiri els diners directament del compte bancari. Mentrestant, també s'han habilitat punts d'assistència al ciutadà que es posaran en servei del 27 d'abril al 14 de setembre. Serà de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues i es dirigeix a donar suport en totes les gestions que vagin vinculades a la taxa de residus.

Es podran comprovar les dades, fer el pagament i també domiciliar el rebut. Els punts d'assistència estaran als baixos del carrer Ample número 11, on hi ha les àrees d'Educació, Medi Ambient, Fires i Festes, Residus i Recursos Humans i a la biblioteca Roberto Bolaño. També s'oferirà assistència a l'oficina AMIC de l'edifici de l'Ajuntament, però caldrà demanar hora.

