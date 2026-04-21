Confinen els veïns d’un bloc de la Plantera de Blanes per l’incendi de brossa en un solar
El foc no causa ferits però els Bombers ventilen un habitatge i l’escala de l’edifici per la presència de fum
Un incendi de brossa en un solar va obligar dilluns a la nit a confinar els veïns d’un bloc de pisos del barri de la Plantera de Blanes.
El foc es va declarar cap a un quart de deu del vespre al carrer Espronceda i va mobilitzar quatre dotacions dels Bombers, la Policia Local de Blanes i el SEM.
L’incendi va generar una gran quantitat de fum i, per aquest motiu, els Bombers van demanar als veïns d’un bloc situat just al davant, en la direcció cap on avançava la fumarada, que tanquessin portes, finestres i persianes i que es confinessin als seus habitatges.
A banda de la brossa acumulada al solar, les flames també van afectar cablejat del carrer. En total, van cremar uns 50 metres quadrats de residus.
Un cop apagat el foc, els Bombers van revisar els pisos del bloc de quatre plantes i van comprovar que en un dels habitatges hi havia entrat fum. Els efectius van procedir a ventilar tant el pis com l’escala de l’edifici.
El servei es va donar per finalitzat cap a un quart d’una de la matinada i els veïns van poder desconfinar-se. Segons han indicat els serveis d’emergències, no hi va haver cap ferit.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»