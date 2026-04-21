La CUP demana al TSJC que es faci complir l'obertura del camí de Can Juncadella de Lloret de Mar
La formació ha presentat un escrit denunciant l'incompliment de la sentència i sol·licitant que es requereixi a l'administració la seva execució immediata
Som poble ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denunciant l’incompliment de la sentència sobre el camí de Can Juncadella de Lloret de Mar i sol·licitant que requereixi a l’administració la seva execució immediata. El camí està tancat per la presència d'un habitatge vinculat a l'exmandatari del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. L'Ajuntament ha informat recentment que hi ha un acord perquè es construeixi un camí alternatiu i assumeixi el cost el propietari de la finca que impedeix el pas pel camí.
Per la CUP el projecte que ara es planteja equereix la redacció i aprovació prèvia d’un Pla especial urbanístic abans de poder obrir el camí. CUP - Som poble denuncia que aquest nou acord "només serveix per allargar el tancament d’un camí públic, afavorir els interessos del propietari i ajornar-ne la reobertura, sense establir cap data concreta".
El camí és públic i està tancat des del 2009. Tot i haver-hi un acord previ, no es va complir. Els propietaris impedeixen el pas amb cartells i amb vigilància privada que es va relaxar després de protestes de SOS Costa Brava. Tot i això, només es pot accedir a un tram.
Des de la CUP exposen que a banda del fet que s'ha de redactar el projecte, tampoc s'ha informat del cost públic que comporta el manteniment del nou traçat proposat. "No entenem com el govern municipal prioritza els interessos d’un propietari que ha privatitzat un camí públic per sobre de l’interès general i de la demanda reiterada dels veïns i veïnes de Lloret de Mar, que fa anys que en reclamen l’obertura", remarca.
Per aquest motiu, la CUP - Som Poble ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denunciant l’incompliment de la sentència i sol·licitant que requereixi a l’administració la seva execució immediata, amb la reobertura del camí públic original.
El conflicte es va judicialitzar i, el 2016, el Tribunal Contenciós Administratiu de Girona va declarar el camí d’ús públic. Després de diversos recursos, el 2023 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar definitivament la sentència, confirmant la titularitat pública del tram a Can Juncadella i la seva inclusió a l’Inventari de Camins del POUM. Malgrat això, el govern municipal sorgit de les eleccions de maig de 2023 (PSC, Junts i Comuns) va iniciar una nova negociació amb el propietari per reobrir el camí.
El camí de ronda són uns dos quilòmetres entre les platges de cala Morisca i Canyelles. Aquí s'hi situa un habitatge que està a nom de la societat Flinder Data vinculada a l’expresident de Kazakhstan Nursultan Nazarbayev de 1991 a 2019.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»