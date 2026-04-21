Educació frena els terrenys del futur institut de Sils i obliga l’Ajuntament a reobrir la negociació
El departament d'Educació ha rebutjat els terrenys cedits per l'Ajuntament de Sils, que ara espera una reunió urgent per concretar els requisits tècnics i administratius pendents
El futur institut de Sils ha topat amb un nou fre. La regidora d’Educació, Alba Mora, va confirmar al ple que l’Ajuntament havia rebut “un comunicat del departament” després de la cessió dels terrenys i que havia demanat “una reunió urgent” per concretar què falta “a nivell tècnic i administratiu” perquè l’operació pugui tirar endavant. El gir arriba després que el ple anterior hagués aprovat posar el solar a disposició de la Generalitat i manté obert un projecte que fa anys que conviu amb els barracons.
El que el govern de Sils havia defensat com un pas per desencallar el futur institut de Sils ha entrat ara en una nova fase d’incertesa. Durant el torn de precs i preguntes del ple, el regidor d’Independents de Sils, Martí Nogué, va assegurar que el Departament havia rebutjat els terrenys perquè l’actuació no està aprovada i perquè encara hi ha requisits tècnics i administratius pendents.
La novetat és que aquest fre ja no queda només en boca de l’oposició. Després d’una interpel·lació sobre l’institut, la regidora d’Educació, Alba Mora, va dir literalment que l’Ajuntament havia rebut “un comunicat del departament” i que havia demanat “una reunió urgent” per saber “la concreció del que necessiten per tirar endavant a nivell tècnic i administratiu”. Mora va afegir que està “a damunt del tema” i que el consistori continuarà treballant per intentar fer realitat el centre.
Del ple de cessió al fre del Departament
El contrast amb el ple anterior és evident. En aquella sessió, el govern va portar a aprovació la posada a disposició dels terrenys destinats al nou institut i va defensar que aquell acord havia de permetre avançar en la carpeta amb la Generalitat. Nogué ja va advertir aleshores que veia difícil que Educació acceptés el solar tal com estava plantejat. Al ple posterior, aquell dubte va reaparèixer amb més força i amb una resposta del govern que admet un fre formal.
El regidor d’Independents va carregar contra la via escollida per obtenir la finca i va insistir que l’Ajuntament es pot trobar d’aquí a tres anys pagant els terrenys i encara sense edifici. El govern no va llegir al ple el contingut del text rebut, però sí que va admetre l’existència d’aquesta resposta del Departament i la necessitat d’obrir una nova ronda de contactes per concretar què falta.
Sils continua sense calendari clar
La conseqüència immediata és que Sils continua sense horitzó clar per al nou institut. La cessió aprovada pel ple no s’ha traduït, de moment, en una validació neta del solar per part d’Educació, i el municipi queda pendent d’una reunió que hauria d’aclarir si el problema és de requisits urbanístics, de serveis, de calendari o d’encaix administratiu.
En aquest mateix debat, Alba Mora va insistir que el govern no pensa abandonar la reclamació. La regidora va parlar de “d’aquesta decisió del Departament d’Educació” i va defensar que cal continuar treballant de manera coordinada per intentar desencallar el projecte. Mentrestant, el municipi segueix sense convertir en obra una reivindicació que afecta alumnes, famílies i docents.
El ple passat deixa una dada nova i incòmoda per al govern de Sils: després d’haver cedit els terrenys, Educació no els ha validat ara com ara. El pas següent dependrà de si la reunió demanada per l’Ajuntament serveix per aclarir què falta perquè el futur institut de Sils deixi de ser una carpeta encallada.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització