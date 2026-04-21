El SEM garanteix el servei a Breda tot i la pèrdua de la base d’ambulància
L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig al trasllat del vehicle a Hostalric
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) defensa que Breda continuarà tenint l’atenció urgent garantida malgrat perdre la base física de l’ambulància, una decisió que l’Ajuntament rebutja i que ha portat el ple a aprovar una moció unànime contra el trasllat del vehicle a Hostalric
Concretament, el consistori ha aprovat recentment per unanimitat una moció de rebuig a la pèrdua del servei d’ambulància bàsica que durant anys ha estat ubicada al municipi i que aquest abril deixarà la vila per traslladar-se a Hostalric. El canvi s’emmarca en la reestructuració del transport sanitari impulsada pel Departament de Salut amb el nou contracte de serveis de les ambulàncies del SEM.
En el text aprovat pel ple, el consistori lamenta la decisió que considera unilateral i presa sense el consens del territori ni tenir en compte les necessitats específiques del municipi. L’Ajuntament expressa el seu “rebuig frontal” i una “profunda indignació” davant una mesura que veu injusta i perjudicial per a Breda. També sosté que la desaparició de la presència física de l’ambulància suposa una pèrdua de garanties en la rapidesa d’actuació en situacions d’emergència i critica un model que, al seu entendre, es basa “exclusivament en criteris tècnics i estadístics” i obvia el coneixement del territori i la proximitat dels serveis.
La moció reclama al Departament de Salut que emprengui les accions necessàries per revertir la pèrdua del servei o, com a mínim, que impulsi mesures de suport real i efectiu per pal·liar-ne l’impacte. El consistori adverteix, a més, que continuarà defensant els interessos del municipi i no descarta noves accions institucionals.
"Les ambulàncies no estan assignades a un únic municipi"
Des del SEM, però, el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha llançat un missatge de “tranquil·litat" a la població. Segons ha detallat aquest dimarts, les ambulàncies "no estan assignades a un únic municipi", sinó que es col·loquen en el punt que permet donar una cobertura més eficient al conjunt del territori.
Heredia ha justificat la decisió amb dades d’activitat dels darrers anys. Segons ha detallat, l’ambulància ubicada a Breda ha fet uns 310 serveis al municipi durant l’últim any, mentre que la resta dels prop de 1.200 serveis totals s’han prestat fora del terme municipal. Per això, defensa que situar-la a Hostalric permetrà optimitzar millor el recurs. El SEM assegura que Breda continuarà coberta pel sistema d’emergències i que farà seguiment de la situació.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització