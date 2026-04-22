Una branca cau sobre tres cotxes a Blanes i provoca danys materials

Els Bombers de Blanes van actuar a l’avinguda de Joan Carles I i tot i els desperfectes, no hi va haver ferits

La zona on s'ha produït l'incident a Blanes. / Google Maps

Eva Batlle

Blanes

Ensurt poc abans de la mitjanit de dimarts a l’avinguda de Joan Carles I de Blanes. Els Bombers es van haver de desplaçar fins a aquest punt després de rebre l’avís, cap a tres quarts de dotze de la nit, que una branca havia caigut damunt d’alguns vehicles.

Quan van arribar-hi, van comprovar que havia impactat contra tres cotxes. En dos d’ells hi va causar danys: en un, la zona del maleter va quedar abonyegada i, en un altre, l’impacte va provocar una esquerda a la part davantera del vehicle, segons han indicat fonts del cos d’emergències.

Els Bombers van retirar la branca i la van deixar a la vorera, mentre que la Policia Local de Blanes va quedar a l’espera de contactar amb la brigada municipal perquè la retirés.

Sortosament, no es van haver de lamentar danys personals.

