Lloret impulsa una campanya per identificar i censar animals de companyia

La iniciativa, adreçada a gossos, gats i fures, facilita l’accés a les dades dels animals en casos de pèrdua o fugida

Lloret fa una campanya de cens d'animals. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consell Comarcal de la Selva posaran en marxa durant tot el mes de maig una nova edició de la campanya d’identificació d’animals de companyia. La iniciativa, que es duu a terme des de l’any 2016, té com a objectiu fomentar la implantació del microxip i el cens de gossos, gats i fures del municipi.

Les persones interessades a participar-hi hauran d’adreçar-se a un dels centres veterinaris col·laboradors.

En el cas dels animals de races considerades potencialment perilloses, també caldrà tramitar davant l’Ajuntament la llicència per a la seva tinença i conducció. Per fer-ho, s’haurà d’acreditar que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, presentant-ne la pòlissa i el rebut de pagament. Igualment, caldrà aportar un certificat de capacitat física i aptitud psicològica del propietari emès per un centre mèdic autoritzat.

La campanya compta amb la participació de tres centres veterinaris del municipi: la Clínica Ignasi Mir (avinguda del Rieral, 38), el Centre El Vellmarí (carrer de Cienfuegos, 5) i el Centre Canvet (avinguda de Josep Pla Casadevall, 50-52). A través d’aquests establiments, els veïns i veïnes de Lloret podran identificar i censar els seus animals de companyia.

La regidora de Benestar Animal i Salut, Vereda López, ha destacat la importància de realitzar aquests tràmits, ja que “d’aquesta manera, es pot tenir accés a les dades dels animals en casos de pèrdua o fugida, per aquest motiu l’Ajuntament posa aquest servei a disposició de tots els veïns i veïnes de la vila”.

D’altra banda, l’Ajuntament recorda que, per continuar promovent una tinença responsable, els propietaris de gats tenen l’obligació d’esterilitzar-los, tal com estableix la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

