Blanes invertirà prop de 120.000 euros en la connexió viària i el local veïnal de La Pedrera-Carretera de Lloret
Les obres, reclamades pels veïns des de fa anys, actuaran sobre un espai de 550 metres quadrats
L'ajuntament de Blanes ha iniciat aquest mes d’abril les obres de millora de la connexió viària entre l’avinguda del Parlament i l’avinguda Joan Carles I, al barri de la Pedrera-Carretera de Lloret. L’actuació es fa en un espai situat davant la Prefectura de la Policia Local i molt utilitzat pels vianants, ja que enllaça amb la zona de grans superfícies comercials.
Els treballs donen resposta a una demanda veïnal que feia anys que estava pendent. Des de la urbanització de l’avinguda del Parlament, aquest pas no s’havia condicionat i s’havia anat deteriorant amb el temps i per l’efecte de la pluja. Actualment, la zona presenta trams de terra i herba en mal estat, reguerols provocats per l’aigua i afectacions al local de l’Associació de Veïns de la Pedrera-Carretera de Lloret.
El projecte preveu renovar el paviment, ordenar la connexió entre les dues avingudes i crear un itinerari únic per als vianants, que substituirà els diferents passos espontanis que s’han anat formant amb els anys. També s’hi instal·larà mobiliari urbà, es renovarà l’espai verd amb plantes de poca alçada i arbrat, i es millorarà el sistema d’evacuació de les aigües pluvials.
Una part de l’actuació se centrarà en l’adequació del local veïnal, afectat per humitats generades principalment pel terreny. L’edifici presenta esquerdes i bombaments al revestiment exterior, unes patologies que també afecten una construcció auxiliar situada al costat. Per reduir aquests problemes, es farà una rasa al perímetre del local amb graves protegides per facilitar el drenatge de l’aigua de pluja.
Inversió de 120.000 euros
L’àmbit d’actuació és de prop de 550 metres quadrats i el pressupost del projecte s’acosta als 120.000 euros. El termini previst d’execució és de cinc mesos, de manera que les obres haurien d’estar acabades cap a finals d’estiu.
Els treballs s’han dividit en cinc fases: l’adaptació del terreny, l’adequació del local veïnal, l’arranjament dels paviments i la jardineria, la instal·lació de nous elements urbans —com bancs i una font— i la connexió a les escomeses d’aigües pluvials.
El projecte també inclou moviments de terres per compensar els pendents i configurar un recorregut més còmode. Les noves inclinacions del terreny conduiran l’aigua cap a les voreres i als punts de recollida, amb l’objectiu d’evitar que les aigües pluvials continuïn afectant el local veïnal, informa l'ajuntament.
