Un incendi en una cuina obliga a desallotjar dos veïns a Lloret de Mar
El foc s'ha originat per una olla que s’havien deixat al foc i ha omplert de fum tot l'edifici
Els Bombers han treballat aquest divendres a la matinada en un incendi en un bloc de pisos de Lloret de Mar, al carrer de Sant Cristòfol.
L’avís s’ha produït de matinada i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers. En arribar-hi, els efectius s’han trobat que sortia molt de fum blanc de l’edifici, de tres plantes, i han comprovat que l’origen del foc era a la cuina d’un dels habitatges.
Segons indiquen des del cos d’emergències, l’incendi s’hauria originat perquè els ocupants s’havien deixat una olla al foc. Aquest fet ha provocat una gran acumulació de fum, que s’ha escampat per les diferents plantes del bloc.
Arran del foc, s’han desallotjat els dos veïns de l’immoble afectat mentre els Bombers acabaven d’apagar les flames i feien tasques de ventilació per extreure el fum de l’edifici.
Al lloc dels fets també hi han treballat efectius de la Policia Local de Lloret de Mar i del SEM. Malgrat el fort ensurt, no hi ha hagut persones ferides.
Subscriu-te per seguir llegint
