La Fundació Carl Faust homenatja el fundador del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes en el 74è aniversari de la seva mort

S'ha realitzat una ofrena floral al cementiri i la participació de representants municipals i alumnes del col·legi Carles Faust

Les imatges de l'homenatge al fundador del Jardí Botànic Marimurtra

Les imatges de l'homenatge al fundador del Jardí Botànic Marimurtra / Fundació Carl Faust

Redacció

Blanes

La Fundació Carl Faust ha commemorat aquest divendres el 74è aniversari de la mort de Carl Faust, fundador del Jardí Botànic Marimurtra, amb el tradicional homenatge anual a Blanes.

La jornada ha començat al cementiri municipal, on treballadors del Jardí Botànic Marimurtra i patrons de la Fundació Carl Faust han fet una ofrena de roses a la tomba de Carl Faust. L’acte ha continuat amb una ofrena floral institucional en què han participat l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, representants dels grups municipals de l’Ajuntament i alumnes del col·legi Carles Faust.

Durant la commemoració, el president de la Fundació Carl Faust, Cristòfol Jordà, ha afirmat que l’objectiu de l’entitat és “consolidar l’obra del Jardí tal com el seu fundador la va concebre”. Jordà ha vinculat aquesta tasca a la preservació del llegat científic, cultural i paisatgístic de Carl Faust, informa la fundació en un comunicat.

La Fundació Carl Faust va ser constituïda l’any 1951 pel mateix Carl Faust, creador del Jardí Botànic Marimurtra, per garantir la continuïtat del projecte. Entre els seus objectius fundacionals hi ha “la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques.”

  1. Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
  2. Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
  3. Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
  4. Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
  5. El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
  6. Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
  7. Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
  8. Necrològiques del 23 d'abril de 2026

Míchel, sobre l'igualat final de Lliga: "Si guanyes, canvia molt la pel·lícula; hem de recuperar els punts que no vam agafar contra el Betis"

Míchel, sobre l'igualat final de Lliga: "Si guanyes, canvia molt la pel·lícula; hem de recuperar els punts que no vam agafar contra el Betis"

L'hospital de Blanes fa les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives

L'hospital de Blanes fa les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives

La transformación digital se erige como palanca para acercar la innovación sanitaria a pacientes y profesionales

La transformación digital se erige como palanca para acercar la innovación sanitaria a pacientes y profesionales

El Triumvirat Mediterrani arriba a la 30a edició amb una exposició retrospectiva i un simposi internacional a l'Escala

El Triumvirat Mediterrani arriba a la 30a edició amb una exposició retrospectiva i un simposi internacional a l'Escala

Admeten a tràmit la denúncia per extorsió interposada per l'alcalde de Figueres contra un compte d'Instagram

Admeten a tràmit la denúncia per extorsió interposada per l'alcalde de Figueres contra un compte d'Instagram

Lloret de Mar mostra la seva estratègia de sostenibilitat turística en una jornada internacional a Andorra

Lloret de Mar mostra la seva estratègia de sostenibilitat turística en una jornada internacional a Andorra
