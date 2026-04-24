La Fundació Carl Faust homenatja el fundador del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes en el 74è aniversari de la seva mort
S'ha realitzat una ofrena floral al cementiri i la participació de representants municipals i alumnes del col·legi Carles Faust
La Fundació Carl Faust ha commemorat aquest divendres el 74è aniversari de la mort de Carl Faust, fundador del Jardí Botànic Marimurtra, amb el tradicional homenatge anual a Blanes.
La jornada ha començat al cementiri municipal, on treballadors del Jardí Botànic Marimurtra i patrons de la Fundació Carl Faust han fet una ofrena de roses a la tomba de Carl Faust. L’acte ha continuat amb una ofrena floral institucional en què han participat l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, representants dels grups municipals de l’Ajuntament i alumnes del col·legi Carles Faust.
Durant la commemoració, el president de la Fundació Carl Faust, Cristòfol Jordà, ha afirmat que l’objectiu de l’entitat és “consolidar l’obra del Jardí tal com el seu fundador la va concebre”. Jordà ha vinculat aquesta tasca a la preservació del llegat científic, cultural i paisatgístic de Carl Faust, informa la fundació en un comunicat.
La Fundació Carl Faust va ser constituïda l’any 1951 pel mateix Carl Faust, creador del Jardí Botànic Marimurtra, per garantir la continuïtat del projecte. Entre els seus objectius fundacionals hi ha “la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques.”
Subscriu-te per seguir llegint
