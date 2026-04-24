Hostalric estrena dilluns un nou CAP amb 12 consultes, criteris d’eficiència energètica i pensat com a model per a futurs centres
El centre substituirà l’equipament del carrer Major i el primer dia només atendrà urgències; l’activitat programada començarà dimarts.
El nou CAP d'Hostalric entrarà en funcionament dilluns 27 d’abril al carrer Sieira Sanmartín, en una parcel·la cedida per l’Ajuntament. L’equipament ha tingut un cost de 3,4 milions d’euros i substituirà l’actual centre del carrer Major, que tancarà definitivament diumenge.
El primer dia d’obertura, dilluns, el centre només atendrà urgències. L’activitat programada començarà dimarts.
El nou edifici té 1.112 metres quadrats de superfície construïda i disposa de 12 consultes sanitàries per a medicina, infermeria, odontologia, pediatria, obstetrícia i ginecologia. També inclou una sala de tractaments, dos boxs polivalents, una àrea administrativa amb despatxos i sales de treball, vestidors, sala de personal, espais per a activitats comunitàries i una zona de magatzem.
El projecte arquitectònic ha anat a càrrec dels despatxos L&L Arquitectura i Anna Prats - Joan Valls arquitectes. L’edifici s’ha plantejat com una prova pilot per al disseny de futurs centres de salut a Catalunya amb criteris ambientals i d’eficiència energètica, segons informa el departament de Salut.
Una de les principals característiques del nou CAP d’Hostalric és la reducció de la demanda energètica. Segons la informació facilitada, l’aïllament tèrmic supera els estàndards habituals, amb un increment de fins al 40% a les façanes i del 60% a la coberta. Aquestes mesures es combinen amb ventilació creuada i ventiladors de sostre, amb l’objectiu de reduir l’ús de climatització artificial durant bona part de l’any.
Sostenibilitat
El centre també incorpora un sistema de renovació d’aire inspirat en els anomenats pous canadencs, que aprofiten la temperatura del subsol per temperar l’aire abans que entri a l’edifici. A més, totes les estances disposen de llum natural a través de façanes i patis interiors.
Entre les mesures previstes hi ha una pèrgola fotovoltaica per produir electricitat, sistemes d’il·luminació amb sensors, mecanismes d’estalvi d’aigua, aprofitament de l’aigua de pluja per al reg, aparcaments per a bicicletes i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
L’edifici també incorpora dues galeries tècniques soterrades, una solució que permet accedir a les instal·lacions sense haver d’interferir en l’activitat assistencial i que evita l’ús dels habituals cels rasos a les consultes.
El projecte aspira a obtenir la certificació ambiental BREEAM, que avalua aspectes com l’impacte ambiental de la construcció, la procedència dels materials, el transport, el reciclatge de residus, la gestió de l’aigua, la vegetació de l’entorn i l’eficiència dels sistemes de climatització, il·luminació i consum hídric.
Motius pel nou edifici
El trasllat arriba després que l’actual CAP del carrer Major hagi quedat limitat per les dimensions de l’edifici i per les dificultats d’accessibilitat derivades de la seva ubicació al nucli urbà. L’augment de població i la incorporació de nous perfils professionals a l’atenció primària també han fet necessari un espai més ampli.
El CAP Hostalric està gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària i forma part de l’àrea bàsica de salut Breda-Hostalric, que dona servei a 13.400 persones. És el centre de referència per als usuaris d’Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu i Massanes.
Subscriu-te per seguir llegint
