Lloret de Mar mostra la seva estratègia de sostenibilitat turística en una jornada internacional a Andorra

Set periodistes alemanys visitaran els Jardins de Santa Clotilde i el nou amfiteatre, en una acció organitzada amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Un moment de la jornada internacional a Andorra.

Un moment de la jornada internacional a Andorra. / ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar ha situat aquesta setmana la sostenibilitat turística al centre de dues accions promocionals de Lloret Turisme: la participació en una jornada internacional a Andorra i l’organització d’un viatge de premsa amb periodistes alemanys especialitzats.

La destinació ha estat convidada a la cinquena edició de les Jornades de Turisme Sostenible “Portaveus d’un Món Millor”, organitzades per Ràdio SER Principat d’Andorra i el Comú de Sant Julià de Lòria. La trobada, que ha exhaurit les places disponibles, ha abordat qüestions com la innovació, el futur del turisme, el turisme ètic i responsable i l’impacte del canvi climàtic als Pirineus.

En el marc del programa “Turisme, sostenibilitat i innovació”, la directora de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha presentat el projecte Lloret Saludable i Responsable, una iniciativa orientada a promoure un model turístic basat en la qualitat, la salut, la sostenibilitat i la convivència entre residents i visitants, informa l'ajuntament de Lloret.

“La sostenibilitat ja no és un valor afegit, sinó una condició imprescindible per a la competitivitat turística. A Lloret treballem per fer possible una transformació real, transversal i compartida amb el sector i la ciutadania”, ha afirmat Keegan en un comunicat.

Durant la jornada, el consultor Rafael de Jorge també ha exposat el projecte d’implementació d’intel·ligència artificial a Lloret de Mar, com a exemple d’aplicació de noves tecnologies en la gestió turística.

Premsa alemanya

Paral·lelament, Lloret de Mar acollirà aquest diumenge, 26 d’abril, un viatge de premsa alemany especialitzat en sostenibilitat, organitzat en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L’acció comptarà amb la participació de set periodistes centrats en turisme sostenible, viatges responsables i destinacions de qualitat.

Durant l’estada, els professionals visitaran els Jardins de Santa Clotilde, Bé Cultural d’Interès Nacional i un dels espais culturals més visitats de la Costa Brava, amb més de 120.000 visitants anuals. També coneixeran el nou Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un equipament finançat amb fons europeus Next Generation i integrat dins l’entorn paisatgístic dels jardins.

