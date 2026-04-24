Lloret de Mar mostra la seva estratègia de sostenibilitat turística en una jornada internacional a Andorra
Set periodistes alemanys visitaran els Jardins de Santa Clotilde i el nou amfiteatre, en una acció organitzada amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Lloret de Mar ha situat aquesta setmana la sostenibilitat turística al centre de dues accions promocionals de Lloret Turisme: la participació en una jornada internacional a Andorra i l’organització d’un viatge de premsa amb periodistes alemanys especialitzats.
La destinació ha estat convidada a la cinquena edició de les Jornades de Turisme Sostenible “Portaveus d’un Món Millor”, organitzades per Ràdio SER Principat d’Andorra i el Comú de Sant Julià de Lòria. La trobada, que ha exhaurit les places disponibles, ha abordat qüestions com la innovació, el futur del turisme, el turisme ètic i responsable i l’impacte del canvi climàtic als Pirineus.
En el marc del programa “Turisme, sostenibilitat i innovació”, la directora de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha presentat el projecte Lloret Saludable i Responsable, una iniciativa orientada a promoure un model turístic basat en la qualitat, la salut, la sostenibilitat i la convivència entre residents i visitants, informa l'ajuntament de Lloret.
“La sostenibilitat ja no és un valor afegit, sinó una condició imprescindible per a la competitivitat turística. A Lloret treballem per fer possible una transformació real, transversal i compartida amb el sector i la ciutadania”, ha afirmat Keegan en un comunicat.
Durant la jornada, el consultor Rafael de Jorge també ha exposat el projecte d’implementació d’intel·ligència artificial a Lloret de Mar, com a exemple d’aplicació de noves tecnologies en la gestió turística.
Premsa alemanya
Paral·lelament, Lloret de Mar acollirà aquest diumenge, 26 d’abril, un viatge de premsa alemany especialitzat en sostenibilitat, organitzat en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L’acció comptarà amb la participació de set periodistes centrats en turisme sostenible, viatges responsables i destinacions de qualitat.
Durant l’estada, els professionals visitaran els Jardins de Santa Clotilde, Bé Cultural d’Interès Nacional i un dels espais culturals més visitats de la Costa Brava, amb més de 120.000 visitants anuals. També coneixeran el nou Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un equipament finançat amb fons europeus Next Generation i integrat dins l’entorn paisatgístic dels jardins.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026