Caldes viu un cap de setmana de bruixes, gegants i misteri amb la Festa de la Malavella
La programació combina cultura popular, activitats familiars i esoterisme
La llegenda de la Malavella ja ha tornat als carrers de Caldes. La Festa de la Malavella va arrencar aquest divendres al vespre amb la cercavila d’inici, el pregó i la proclamació de l'actriu Carme Sansa com a Malavella d’Honor del 2026, i s’allargarà fins diumenge amb una programació marcada pel misteri, les bruixes, els gegants i la cultura popular.
La celebració, organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, recupera l’imaginari feudal d’una de les llegendes més arrelades al municipi. La història de la Malavella, vinculada a la por, el poder i la resposta col·lectiva del poble, torna a sortir al carrer en forma d’espectacles, cercaviles i activitats pensades per a públics de totes les edats.
El gruix de la festa es concentra aquest dissabte, amb el mercat nocturn al Parc de la Sardana com un dels principals atractius. L’espai reuneix parades de tarot, màgia, pedres energètiques, herbes remeieres, espelmes, perfums, bijuteria i altres propostes relacionades amb l’univers esotèric. També s’hi pot descobrir el campament de bruixes, amb productes rituals, minerals i amulets.
La tarda té un caràcter marcadament familiar, amb jocs gegants, maquillatge de fantasia, xocolatada popular i tallers infantils i esotèrics. Els actes compten amb la participació de la Colla Gegantera de Caldes, el grup Bruixes de Caldes i diverses entitats locals, que tenen un paper central en una festa molt vinculada al teixit associatiu del municipi.
Un altre dels actes centrals arriba dissabte a la nit amb la Rua de la Malavella, que recorrerà els carrers de Caldes amb el seguici de bruixes i accions teatrals al llarg del recorregut. La nit continuarà amb la Nit de Bruixes al Parc de les Moleres, una cercavila fins a la plaça Amical Mauthausen, una queimada popular i la música de Lola Van.
La programació continuarà diumenge amb la pujada popular a Sant Maurici i al castell de la Malavella, amb una visita al jaciment a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs. A la tarda, la festa es tancarà amb un berenar infantil, l’espectacle El carreró de les bruixes, de Pocacosa Teatre, i la cercavila final de La fugida del seguici de la Malavella. La celebració es completa amb el 14è Concurs d’Aparadors, que es fa del 20 al 27 d’abril. Consulta la programació completa aquí.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt
- Un mosso fora de servei frustra a Salt un robatori violent amb un cúter
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar