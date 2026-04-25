La muralla de Tossa: entre els riscos de despreniments i el debat sobre els usos futurs
L'Estat, que n'és el titular, s'ha compromès amb l'Ajuntament a encarregar la redacció d'un Pla Director que abordarà totes les qüestions referents al monument
L'alcalde es mostra preocupat pel perill que representen algunes zones amb esquerdes i risc de caiguda de pedres
L'Ajuntament de Tossa de Mar va avançant amb l'Estat per regularitzar la gestió de la muralla i actuar de forma urgent allà on el mal estat comporta perills. Des del govern central s'han compromès a redactar un Pla Director que contempli tots els aspectes referents al monument, des de la gestió, als usos o si es fa pagar per accedir-hi.
"Té problemes d'estabilitat d'algunes parets que cauen pedres, perímetres de seguretat on s'han de posar xarxes i sobreocupació", constata l'alcalde, Martí Pujals. Considera que el problema no són els turistes, sinó aquells que venen de visita una sola jornada per fer una ruta de dues hores per la muralla. El monument acaba col·lapsat de visitants.
La situació que requeria una intervenció i un intent de l'ajuntament de registrar-la com a titular va posar sobre la taula una situació poc clara sobre la titularitat tal com va publicar Diari de Girona el mes de gener. El titular registral és l'Estat, però el Ministeri de Cultura no tenia clar si arran del traspàs general de béns culturals d'interès nacional a la Generalitat també s'hi havia inclòs la muralla. Finalment es va aclarir i està a l'inventari de Patrimoni de l'Estat.
L'alcalde ha informat que la setmana passada va desplaçar-se a Tossa la cap de 'Àrea d'Intervenció de Béns Immobles de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya; Marta García. Pujals assenyala que va manifestar que "assumien el monument com a seu i que farien un pla director per resoldre totes les problemàtiques que tenim, quins usos volem donar-li, si volem cobrar o no entrada, i si s'hi pot pujar o no, per exemple". Una vegada es disposi del Pla Director que s'han compromès a encarregar, es tramitaria el que s'anomena una encomana de gestió, explica, perquè en el dia a dia pugui gestinar-ho l'Ajuntament.
Però al marge d'aquests tràmits que seran llargs, constata que "la nostra preocupació són els temes de seguretat". L'Ajuntament va fer una auditoria que mostra que "alguns llocs hi ha esquerdes i perill que caiguin pedres, per tant, plantegem mesures que han de ser urgents".
L'alcalde té previst reunir-se amb el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, per parlar-ne.
Símbol de Tossa de Mar
La muralla de Tossa de Mar està declarada monument històric nacional des del 1931. Va ser construïda a inicis del segle XIII per protegir la població dels atacs pirates. Actualment conserva gairebé la totalitat de la seva àrea perimetral original, amb murs emmerlats. És una imatge característica del municipi.
