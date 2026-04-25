Olga López Colomer serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de Blanes el 2027

La militància local ha escollit l’actual regidora, que forma part de l’Ajuntament des del 2019 i ha tingut responsabilitats tant al govern com a l’oposició

Olga López Colomer, la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Blanes a les municipals del 2027 / ERC

Redacció

Blanes

La militància d’Esquerra Republicana de Blanes ha escollit Olga López Colomer com a candidata a l’alcaldia del municipi per a les eleccions municipals del maig del 2027. L’actual regidora republicana forma part de l’Ajuntament des del 2019 i ha passat tant pel govern municipal com per l’oposició.

López Colomer és llicenciada en Dret i exerceix d’advocada, especialitzada en l’àmbit de menors i habitatge. Segons la formació, aquests àmbits han tingut pes en la seva trajectòria política i pública. També ha participat en entitats culturals i esportives del municipi.

La candidata ha afirmat que assumeix el repte d’encapçalar la llista amb “il·lusió i responsabilitat”. “Blanes té molt potencial i cal continuar treballant per fer-lo avançar amb ambició, escoltant la ciutadania i posant les persones al centre de les decisions”, ha declarat.

López Colomer prendrà el relleu d’Àngel Canosa com a cap de llista d’ERC a Blanes. Canosa va ser el candidat republicà en els darrers comicis municipals i alcalde de la ciutat. La nova candidata li ha agraït “la dedicació, el compromís i la feina rigorosa al capdavant del projecte d’Esquerra a Blanes” i ha assegurat que “recollim el seu llegat amb voluntat de continuar fent créixer un projecte sòlid, útil i arrelat al municipi”.

