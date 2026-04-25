Prop de 700 alumnes de primària participen en el Concurs de Murals de Sant Jordi de Blanes
El Passeig de la Mestrança ha acollit aquest dissabte la 39a edició del certamen, amb murals pintats per alumnes de 3r a 6è de primària
Blanes ha celebrat aquest dissabte al matí una nova edició del Concurs de Murals de Sant Jordi, una de les activitats de la diada al municipi. El certamen, que enguany arriba a la 39a edició, ha reunit prop de 700 alumnes de tots els centres de primària de Blanes al Passeig de la Mestrança.
Els participants, d’entre 8 i 12 anys, han pintat els seus murals sobre 127 fustes de grans dimensions distribuïdes al llarg del passeig. L’activitat s’adreça a alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i s’estructura en dues categories: la categoria A, per a escolars de 3r i 4t, i la categoria B, per als de 5è i 6è.
Com en edicions anteriors, els grups podien escollir entre una temàtica lliure i una proposta vinculada a una efemèride local. Aquest any, la temàtica proposada ha estat el 25è aniversari dels Manaies de Blanes, una entitat cultural del municipi.
Tot i aquesta proposta, bona part dels murals han girat al voltant de la llegenda de Sant Jordi, amb dracs, cavallers, princeses, roses i llibres com a elements principals. També hi han aparegut personatges de pel·lícules i sèries conegudes pels participants.
El concurs l’organitza el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Blanes, amb el suport de l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa, el CAU, altres àrees municipals i voluntariat.
El jurat haurà d’escollir dos primers premis per a cadascuna de les categories i una menció especial vinculada a la temàtica dels 25 anys dels Manaies de Blanes. En formaran part els artistes Quim Serrano Bou i Albert Arribas, i Magda Gascón, de l’Associació dels Manaies de Blanes.
