Detecten nombroses irregularitats en set centres estètics de Tossa i Blanes
Hi van trobar productes no declarats, substàncies no autoritzades i en males condicions.
La Guàrdia Civil ha detectat nombroses irregularitats en set centres d'estètica de Tossa de Mar i Blanes i ha aixecat 84 actes. Efectius del cos van dur a terme un ampli dispositiu dimarts passat en el qual va participar també la Policia Local i funcionaris d'Inspecció de Treball i la Seguretat Social. Entre els incompliments, van trobar productes no declarats o introduïts sense complir els requisits legals per a la venda en territori nacional, altres que contenien substàncies no autoritzades o en males condicions i productes sense l'etiquetatge adequat que no compleixen les garanties legals per al control de la traçabilitat.
D'altra banda, la Policia Local de Blanes va instruir quinze actes per infraccions administratives relacionades amb matèria de comerç, consum i salut pública. Els productes intervinguts s'han posat a disposició de les autoritats competents.
En el mateix operatiu, Inspecció de Treball també va fer diverses actuacions per verificar el compliment de la normativa laboral i de seguretat socials als establiments inspeccionats i hi va detectar diverses infraccions.
