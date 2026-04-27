Un incendi forestal crema a tocar de la via del tren a Blanes
L’incendi es va declarar diumenge a la nit a prop de la fàbrica DOMO.
Un incendi forestal va cremar diumenge a la nit una franja de vegetació en una zona boscosa situada al costat de la via del tren de Blanes, a l’altura de la fàbrica DOMO. El foc no va causar danys personals ni materials.
La Policia Local de Blanes va rebre l’avís pels volts de quarts d’onze de la nit. A partir d’aquell moment es va activar el dispositiu d’extinció i de control del perímetre de la zona afectada.
En l’operatiu hi van participar quatre unitats de la Policia Local de Blanes, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, una patrulla dels Mossos d’Esquadra i una unitat de la Policia Local de Palafolls.
A causa de l’incendi, es va suspendre temporalment la circulació ferroviària. L’últim trajecte de tren entre Blanes i Maçanet es va substituir per un servei d’autobús.
Els Bombers van donar el foc per extingit cap a un quart d’una de la matinada, tot i que van continuar treballant a la zona per refrescar el terreny. A quarts de sis del matí, una patrulla de la Policia Local de Blanes va tornar al punt afectat per comprovar que el foc no havia revifat.
