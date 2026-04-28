El Consell Comarcal de la Selva activa la Brigada Jove per donar feina a 160 joves

Una quinzena de municipis participaran en el projecte, que combina contractació als ajuntaments i formació per facilitar la primera experiència laboral.

Una jove participant en la Brigada Jove de la Selva.

Una jove participant en la Brigada Jove de la Selva. / Consell Comarcal de la Selva

Redacció

Redacció

Santa Coloma de Farners

El Consell Comarcal de la Selva activarà aquest estiu la Brigada Jove, un projecte adreçat a nois i noies d’entre 16 i 20 anys que vol facilitar-los una primera experiència en el mercat laboral. La iniciativa arribarà a una quinzena de municipis de la comarca i preveu la contractació de 160 joves durant el mes de juliol.

Els ajuntaments participants ja han començat a publicar les bases de participació. El projecte combina la contractació directa per part dels consistoris amb un acompanyament formatiu especialitzat, coordinat en bona part per l’Oficina Jove de la Selva.

Els joves seleccionats s’incorporaran a diferents departaments municipals segons les necessitats de cada localitat. Les tasques podran incloure àmbits com la jardineria, el manteniment de la via pública, l’administració, el suport a biblioteques o el reforç en llars d’infants. No es requereix experiència prèvia, ja que l’objectiu és que els participants adquireixin hàbits laborals, responsabilitats i coneixement del funcionament d’un entorn de treball real.

L’Oficina Jove de la Selva assumirà els mòduls formatius en tretze dels municipis participants. Durant aquestes sessions, els joves treballaran continguts relacionats amb els drets i deures laborals, les competències transversals i les eines per a la recerca de feina. També es tractaran qüestions com el treball en equip, l’organització, la comunicació, la millora del currículum i la preparació d’entrevistes de selecció.

El Consell Comarcal remarca que la finalitat de la Brigada Jove no és només oferir una ocupació temporal durant l’estiu, sinó també acompanyar els joves en l’entrada al món laboral i donar-los recursos per afrontar noves oportunitats professionals.

En aquest sentit, el coordinador de l’Oficina Jove de la Selva, Xavi Amat, destaca que “aquest projecte permet que el jove no només ompli el seu currículum, sinó que se senti capaç i dotat de recursos per afrontar noves oportunitats en el futur”.

