Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
També es va rescatar un gos cadell que la Policia Nacional va trobar amagat al mig de la droga
La Policia Nacional ha detingut a Fogars de la Selva un home que tenia un cultiu amb 400 plantes de marihuana en avançat estat de floració. A més, els agents van comprovar que l'arrestat havia construït un túnel clandestí que connectava amb una canonada d'aigua que dona servei a diversos habitatges propers on hi havia la plantació. A més de l'aigua, el sospitós també tenia la llum punxada per fer funcionar els diversos aparells necessaris per fer créixer la droga, com llums LED, extractors o ventiladors. A dins de la plantació, els agents també van trobar-hi un cadell de gos, amagat al mig de les plantes i que van haver de rescatar. La policia va lliurar l'animal a una protectora de Tossa de Mar perquè se'n fes càrrec.
La investigació va arrencar arran de l'alerta que va donar el guàrdia municipal de Fogars de la Selva, que va advertir la Policia Nacional de les sospites que tenia que en un habitatge del municipi s'estava cultivant marihuana. Unes sospites que venien de la forta olor que es desprenia de la casa i del soroll que feien els diversos aparells, que generaven molèsties a alguns dels veïns.
Després de les comprovacions que van fer els policies, es va detectar que el responsable tenia la llum punxada i que hi havia risc d'incendi. Arran d'això, el jutjat va ordenar l'entrada i registre de l'immoble, on es van trobar les 400 plantes de marihuana en avançat estat de floració, un quart de quilo de marihuana ja assecada i a punt pel seu consum i el responsable del cultiu que va quedar detingut. En el registre, els agents també van trobar un túnel que connectava amb una canonada d'aigua d'on l'arrestat n'havia punxat el subministrament per poder alimentar la plantació.
El detingut ha quedat a disposició del jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar per respondre d'un delicte contra la salut pública i un de frau de fluid, per tenir punxada la llum i l'aigua. També s'han iniciat els tràmits per obrir un expedient a l'arrestat per infringir la llei d'estrangeria, ja que es troba en situació irregular a l'Estat.
A més, la Policia Nacional busca dues persones més que estarien implicades també en els fets.
