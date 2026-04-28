Detinguts dos menors a Vidreres per robar una moto i fugir després de saltar-se un control policial
Els agents van sospitar dels joves, que s'havien escapat d'un centre, i van acabar recuperant el vehicle
La Policia Local de Vidreres ha detingut dos menors per robar una moto i fugir després de saltar-se un control preventiu que els agents havien muntat al municipi. Els fets es remunten al dimecres 22 d'abril, quan els policies van veure com els dos sospitosos fugien precipitadament en veure el control. Va ser aleshores quan es va desplegar un dispositiu per intentar atrapar els dos menors. Poca estona més tard, els agents van veure dos nois i en van sospitar, ja que s'havien escapolit d'un centre de menors de la zona i els van identificar. Després de fer les gestions oportunes, van comprovar que els dos joves estaven implicats en el robatori de la moto, que coincidia amb la que s'havia utilitzat per fugir del control.
Arran d'aquestes evidències, els agents van detenir els dos responsables que van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La Policia Local també va poder recuperar la moto que van entregar al seu propietari.
