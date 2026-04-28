Estudiants de Lloret presenten una recerca sobre formiguers a alumnes de tot Catalunya
El treball de 2n d’ESO de l’Institut Rocagrossa s’ha presentat en una jornada de divulgació científica a Barcelona
Una representació de 2n d’ESO de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar ha presentat aquest dimarts al Hub Social Barcelona els resultats d’un projecte científic treballat al llarg del curs amb l’acompanyament del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
La presentació s’ha fet en el marc de la jornada “La recerca va a l’escola”, que ha reunit prop d’un centenar de participants de 13 escoles i instituts d’arreu de Catalunya vinculats a les aliances Magnet. Els joves han exposat el procés de treball, la interpretació de dades i les conclusions obtingudes a través d’una comunicació oral i d’un pòster científic.
En el cas del Rocagrossa, el punt de partida ha estat una pregunta sobre el procés de construcció d’un formiguer. A partir d’aquesta qüestió, han fet un experiment amb formigues i han construït un formiguer amb fusta. El projecte els ha permès constatar l’impacte de la llum i de la influència humana en el comportament d’aquests insectes.
La jornada ha servit per posar en valor la divulgació científica i la importància que infants i joves tinguin a l’abast referents en aquest àmbit. També ha volgut situar la curiositat com a motor d’aprenentatge i fomentar el pensament crític a través de la indagació.
Els centres participants han treballat les seves investigacions al llarg del curs amb l’assessorament d’universitats catalanes i centres de recerca. Les propostes partien de preguntes escollides pels mateixos participants i estaven vinculades a àmbits com els impactes ambientals, la sostenibilitat, coneixements aplicats a la vida quotidiana o qüestions relacionades amb la salut humana.
Un taller
Per tancar la trobada, els assistents han participat en un taller en què han construït diversos enginys per observar de manera segura l’eclipsi solar previst per al mes d’agost, a partir de materials reciclats. “La recerca va a l’escola” s’organitza en el marc del projecte europeu #NitRecerCat 2024-2026, cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea. La iniciativa forma part del programa Magnet, que impulsa aliances entre centres educatius i institucions de referència per situar el coneixement, la investigació i la innovació com a motors de millora educativa.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres