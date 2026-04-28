Lloret estrena “Tastets d’ofici” per ajudar els joves a trobar el seu camí laboral

Vuit joves d’entre 15 i 24 anys faran formació pràctica al Càmping Santa Elena i a Fitel Network en la primera edició del programa

Presentació del programa “Tastets d’ofici” al Càmping Santa Elena de Lloret. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar ha estrenat la primera edició de “Tastets d’ofici”, una iniciativa pensada per ajudar joves que actualment no estudien o que no tenen clar cap a on encaminar el seu futur laboral. El projecte vol obrir-los les portes del món laboral a través d’una formació pràctica en diferents oficis.

La proposta està impulsada conjuntament per l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Sergi, Fitel Network i Imagina’t Cooperativa. En aquesta primera edició hi participaran vuit joves d’entre 15 i 24 anys, que podran conèixer de primera mà diversos àmbits professionals i rebre orientació per definir el seu itinerari formatiu o laboral.

Dos torns

El programa es dividirà en dos torns. El primer es farà entre els mesos d’abril i juny, amb un total de 200 hores de formació. Després de l’estiu, entre setembre i desembre, es durà a terme el segon torn, també amb 200 hores. La formació serà totalment pràctica i es farà directament a les empreses participants: el Càmping Santa Elena i Fitel Network. Entre les tasques que treballaran els joves hi ha lampisteria, electricitat i pintura, manteniment d’hotel, piscines, jardineria, atenció al client i instal·lació de fibra òptica. L’objectiu és que els participants puguin aproximar-se a diferents oficis i adquirir coneixements bàsics vinculats al mercat laboral.

El Càmping Santa Elena, gestionat per l’empresa Nice Camps, va acollir aquest dilluns la presentació del projecte. L’espai té capacitat per a 2.500 persones, una superfície de 10 hectàrees i més de 500 arbres. L’altra empresa col·laboradora és Fitel Network, una companyia que ofereix internet d’alta velocitat a Lloret de Mar, amb serveis de fibra òptica i mòbil. També ofereix continguts televisius a través de la plataforma Fitel Televisión, amb programes informatius, retransmissions esportives i espais culturals i d’entreteniment. El projecte també preveu orientació personalitzada per als joves participants, amb l’objectiu d’identificar les seves metes educatives i professionals i adaptar els itineraris a les seves necessitats i interessos.

El regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, ha explicat que “a través dels tastets, els joves obtindran coneixements fonamentals sobre els oficis així com un aprenentatge tècnic i professional que respon a les necessitats del mercat laboral actual”. També ha destacat que “tot l’aprenentatge es farà mitjançant un enfocament dinàmic on els estudiants participaran de manera activa en el seu procés educatiu i professional”.

