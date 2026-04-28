Maçanet fa un pas més per desenvolupar el nou polígon industrial de Fontanilles
El ple aprova provisionalment la modificació del planejament que ha de permetre urbanitzar el sector
El ple de Maçanet de la Selva va aprovar aquest dilluns provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per fer possible el desenvolupament del sector industrial de Fontanilles. L’actuació ha de permetre gestionar de manera conjunta les obres d’urbanització pendents i avançar en la consolidació del teixit industrial del municipi.
L’àmbit afectat té una superfície total de 227.215,87 metres quadrats i un sostre màxim de 107.160,54 metres quadrats. La proposta manté la qualificació industrial a la zona on hi ha l’empresa Tretty i preveu dues illes compactes al sector SUD-i número 7, amb la possibilitat d’acollir una gran parcel·la o diverses parcel·les destinades a activitats industrials i logístiques.
Durant la sessió plenària, l’alcaldessa Natàlia Figueras va defensar que “poder regularitzar l’àmbit on hi ha la Tretty és una operació clau per impulsar l’activitat econòmica i consolidar el teixit industrial del municipi”. El projecte també incorpora criteris ambientals i d’integració paisatgística, amb zones verdes i espais lliures pensats per assegurar una transició adequada amb l’entorn natural. A més, preveu la consolidació i possible ampliació de l’actual parc de bombers, així com una millora de l’accessibilitat.
El document ja havia estat aprovat inicialment el juny del 2024 i posteriorment es va sotmetre a informació pública. Ara incorpora les prescripcions dels informes sectorials i la resolució de les al·legacions presentades. L’aprovació definitiva correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme, d’acord amb la normativa vigent.
