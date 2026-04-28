Prop de 60 empreses participen a la Fira d’Ocupació TreballemGi de Blanes
La cita ha reunit més de 500 inscrits a la Ciutat Esportiva i ha ofert més de 350 vacants, que sumen uns 3.000 llocs de treball
La Ciutat Esportiva de Blanes ha acollit aquest dimarts la 19a Fira d’Ocupació TreballemGi, organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona i l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes. La jornada ha reunit més de 500 persones inscrites i prop d’una seixantena d’empreses i institucions.
La fira, celebrada en format híbrid, ha ofert més de 350 ofertes de treball que, segons l’organització, representen uns 3.000 llocs de feina. Al llarg del dia, les persones inscrites han pogut consultar les vacants a través de la plataforma en línia, oberta de les vuit del matí a les sis de la tarda, mentre que la part presencial s’ha fet de deu del matí a dues del migdia.
Durant la jornada presencial, les empreses participants han pogut rebre currículums, entrevistar candidats i fer un primer contacte amb persones interessades en les seves ofertes. A mig matí, ja s’havien fet nombroses entrevistes laborals als estands instal·lats a la Ciutat Esportiva.
Diversos sectors
A la fira hi han participat empreses de sectors diversos, com l’hostaleria i el turisme, la indústria, el comerç o la selecció de talent. Entre les companyies presents hi havia Bioiberica, Best Hotels, Camiral Golf & Wellness, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Eurofirms i Frit Ravich, entre altres.
La inauguració oficial ha comptat amb la presència de Pepita Perich, presidenta de l’àrea de formació de la Cambra de Comerç de Girona; Pau Rich, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat; Jordi Martin, director dels Serveis Territorials d’Economia i Finances de la Generalitat; i Joan Felip, primer tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa de l’Ajuntament de Blanes, entre altres representants institucionals.
L’objectiu de la Fira TreballemGi és posar en contacte el teixit empresarial de les comarques gironines amb persones que busquen feina. El certamen va néixer el 2018 com una fira d’ocupació juvenil, però posteriorment es va obrir a totes les edats arran de l’alta demanda de feina entre persones de més de 30 anys. Actualment, TreballemGi s’ha consolidat com una cita de referència per facilitar la recerca de feina i la inserció laboral a les comarques gironines, amb edicions celebrades presencialment a Girona, Figueres i Blanes.
