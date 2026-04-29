Pugen els robatoris en domicilis i vehicles a Lloret tot i la baixada global dels delictes
Els fets delictius cauen un 2,4% durant el primer trimestre del 2026, amb menys furts, agressions sexuals i delictes viaris, segons el balanç de l’Ajuntament
Els robatoris amb força en domicilis i a l’interior de vehicles han augmentat a Lloret de Mar durant el primer trimestre del 2026, tot i que el conjunt dels fets delictius al municipi ha baixat un 2,4% respecte del mateix període de l’any passat, segons el balanç fet públic per l’Ajuntament a partir de dades dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local.
En concret, els fets delictius han passat de 587 durant el primer trimestre del 2025 a 573 en els tres primers mesos d’aquest any. Aquesta reducció global coincideix, segons el consistori, amb un increment del nombre de detencions, que han crescut un 7,8%. L’Ajuntament interpreta aquesta dada com un indicador d’una major activitat policial. Pel que fa als delictes contra el patrimoni, les dades es mantenen estables, amb una reducció dels furts del 9,3%. Tot i això, el mateix balanç assenyala un augment dels robatoris amb força en domicilis i a l’interior de vehicles, així com de les estafes.
La davallada més destacada es registra en els delictes contra la seguretat viària, que baixen un 38% en comparació amb el primer trimestre del 2025. Dins d’aquest àmbit, sobresurt la reducció de les conduccions sota els efectes de l’alcohol o les drogues, que cauen un 43%. També es redueixen alguns fets en àmbits considerats especialment sensibles. Tot i que els delictes contra les persones creixen lleugerament, un 4,3%, el balanç municipal recull una baixada del 71% de les agressions sexuals i una reducció del 26% de les amenaces.
"No ens podem relaxar"
En canvi, els delictes contra la salut pública registren un increment del 91%. L’Ajuntament vincula aquest augment a una intensificació de l’activitat policial i de les actuacions de detecció i persecució del tràfic de substàncies estupefaents. Els delictes contra l’ordre públic, per la seva banda, es mantenen estables, amb 15 fets tant en el primer trimestre del 2025 com en el del 2026. L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha valorat positivament les dades, però ha remarcat que el municipi no es pot relaxar. «Tot i que l’evolució és positiva i estem en la bona línia, no ens podem relaxar i hem de continuar treballant per tenir un Lloret més segur, més cívic i que garanteixi una millor convivència pels nostres veïns i veïnes», ha afirmat. «Estem molt satisfets perquè aquestes dades reforcen l’impacte de les actuacions del Pla Lloret Actua i la feina dels cossos de seguretat», ha conclòs Lamelas.
