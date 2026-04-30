Blanes completa una ruta de vuit punts selfie pensats per fotografiar la ciutat
L’Ajuntament ha instal·lat l’últim suport a la plaça de l’Església, davant l’antic Palau Vescomtal dels Cabrera
Blanes ja té completa la seva ruta de punts selfie en espais emblemàtics del municipi. L’Ajuntament, a través del Departament de Turisme, ha instal·lat aquest dijous l’últim suport a la plaça de l’Església, davant l’antic Palau Vescomtal dels Cabrera, un punt que incorpora una mirada cultural, històrica i paisatgística sobre el nucli antic. En total, el recorregut suma vuit punts pensats perquè veïns i visitants puguin fotografiar alguns dels indrets més reconeixibles de la ciutat.
Blanes ha tancat aquest dijous la instal·lació de la seva nova ruta de punts selfie, una proposta turística que reparteix vuit suports per diferents espais del municipi. L’últim s’ha col·locat a la plaça de l’Església, davant l’antic Palau Vescomtal dels Cabrera, des d’on es pot captar una perspectiva del centre històric.
La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Blanes a través del Departament de Turisme, vol facilitar que els visitants i també els veïns puguin fotografiar-se en alguns dels punts més identificables de la ciutat. Els suports permeten col·locar-hi el telèfon mòbil per fer la imatge des de l’enquadrament previst.
Vuit punts repartits pel municipi
La ruta inclou punts al Camí de Ronda-Cala Bona, a Sa Palomera, al Castell de Sant Joan, al Port Pesquer, al Port Esportiu, a la Platja de Blanes, a la Platja de s’Abanell-Els Pins i al conjunt format pel Palau Vescomtal i l’Església Parroquial.
Alguns dels espais triats tenen una càrrega clarament paisatgística, com el Castell de Sant Joan o Sa Palomera, mentre que altres combinen l’ús turístic amb elements patrimonials o urbans. A la Platja de Blanes, per exemple, el punt s’ha situat al costat de l’escultura dedicada a Carl Faust, creador del Jardí Botànic Marimurtra.
Codis QR amb informació turística
Els suports també incorporen un codi QR que dona accés a continguts digitals vinculats a cada indret. Segons l’Ajuntament, aquests materials inclouen fotografies, descripcions i audioguies en diferents idiomes.
A través del mateix accés, els usuaris també poden consultar informació sobre la història del municipi, les xarxes socials, la web turística, aplicacions municipals, l’agenda d’activitats i dades sobre restaurants, hotels i comerços locals.
El tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip, ha assistit a la instal·lació de l’últim punt i ha provat el suport. Felip ha defensat que la ruta forma part de l’aposta municipal per “iniciatives de promoció turística innovadores” que ajudin a reforçar la projecció de Blanes com a destinació turística.
Per definir els enquadraments dels punts, el projecte ha comptat amb l’assessorament de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. La instal·lació s’ha fet amb els suports TURS Take Your Selfie, desenvolupats per l’empresa TURS.
Amb el punt del Palau Vescomtal, Blanes dona per completada una ruta que converteix alguns dels seus espais més fotografiats en parades senyalitzades i pensades per compartir la imatge de la ciutat.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes