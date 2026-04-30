El Catalunya Bus Turístic torna a unir Barcelona i Tossa amb grups de fins a 25 persones
La connexió funcionarà de l’1 de maig al 31 d’octubre, de dilluns a divendres, i busca atraure visitants internacionals que passin el dia al municipi
El Catalunya Bus Turístic tornarà a connectar Barcelona amb Tossa de Mar a partir de l’1 de maig. La ruta funcionarà fins al 31 d’octubre, de dilluns a divendres, i arriba a la segona edició després d’una prova pilot feta l’any passat. La proposta treballa amb grups reduïts, de fins a 25 persones, i s’adreça sobretot a visitants internacionals que volen passar una jornada completa al municipi selvatà, amb temps lliure per moure’s pel centre, menjar-hi, comprar-hi o fer activitats complementàries.
El Catalunya Bus Turístic reprendrà aquest divendres, 1 de maig, la ruta que uneix Barcelona i Tossa de Mar. El servei s’allargarà fins al 31 d’octubre i funcionarà de dilluns a divendres, segons la informació facilitada sobre l’activitat.
La connexió arriba a la segona edició després de la prova pilot de l’any passat. El plantejament no és portar grans volums de visitants, sinó treballar amb grups de com a màxim 25 persones. La ruta busca un turisme de jornada completa, amb més temps per consumir al municipi i menys pressió immediata sobre l’espai públic.
Un visitant sobretot internacional
Les dades del 2025 situen el mercat nord-americà com el primer origen dels usuaris de la ruta, amb un 21,43% del total. També hi apareixen l’Índia, amb un 16,33%, i Mèxic, amb un 9,18%. Per darrere hi ha Austràlia, Argentina i el Canadà, amb un 6,12% cadascun; Brasil i Itàlia, amb un 5,10%; i la Xina i el Regne Unit, amb un 4,08%.
Aquest perfil reforça la voluntat de Tossa de captar visitants que ja són a Barcelona i que volen descobrir la Costa Brava amb una excursió organitzada, però amb marge per moure’s pel seu compte un cop arriben al municipi.
Temps lliure per gastar al municipi
La sortida està pensada perquè els visitants disposin de temps lliure a Tossa. La idea és que puguin recórrer el poble al seu ritme i fer ús de l’oferta gastronòmica i de comerç local. Aquest és un dels punts centrals de la proposta: que la jornada no quedi limitada a una visita guiada ràpida, sinó que deixi marge perquè la despesa turística arribi als negocis del municipi.
L’activitat inclou una visita guiada a peu amb guia professional. També preveu experiències opcionals, com un passeig en vaixell per les cales de Tossa.
De l’1 de maig al 31 d’octubre
La ruta funcionarà entre l’1 de maig i el 31 d’octubre, de dilluns a divendres. Amb aquesta programació, Tossa manté una connexió turística directa amb Barcelona durant la primavera, l’estiu i bona part de la tardor, en un període central per a l’activitat turística de la Costa Brava sud.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes