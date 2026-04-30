Desmantellen un cultiu amb 1.000 plantes de marihuana en una casa de Lloret de Mar
Els Mossos han detingut un home i han denunciat penalment el propietari
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 1.000 plantes de marihuana en una casa de Lloret de Mar i han detingut un home, de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, un de defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes. També han denunciat penalment un home de 77 anys també per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar al febrer quan agents de la comissaria de Blanes van tenir sospites de la possible existència d’una plantació de marihuana dins d'un habitatge situat a la urbanització 'Els Pinars'.
Després de diverses indagacions, el 28 d'abril, amb el suport d'agent de l'ARRO de Girona i efectius de seguretat ciutadana de Blanes, van fer una entrada i registre a l'habitatge. A dins, van identificar un jove i es va localitzar una plantació de marihuana amb un total de 1000 plantes en estat de creixement. També es van trobar 400 grams de cabdells i dues armes, una de foc amb 14 cartutxos de 9 mil·límetres i amb un dispositiu silenciador, una altra arma tipus detonadora.
Els mossos van desmantellar tota la infraestructura per cultivar la droga; ventiladors, extractors, panells, filtres i aires condicionats. També van comprovar que la casa tenia una doble escomesa i per tant, existia una defraudació de fluid elèctric, que segons dades de la companyia elèctrica el perjudici causat seria de 56.272 euros.
Per aquest motiu, els agents van detenir el jove, de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d’armes.
Els investigadors també van denunciar el propietari de l’immoble, que tenia els contractes dels serveis al seu nom, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
El detingut, que no tenia antecedents, va passar dimecres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.
