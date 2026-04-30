Endesa construeix una nova línia elèctrica a Sant Hilari per 360.000 euros

La nova línia subterrània s’ha fet a la urbanització de Can Sastre i ha de millorar el servei a 3.850 clients del municipi

Nou centre de transformació instal·lat a Sant Hilari Sacalm.

Nou centre de transformació instal·lat a Sant Hilari Sacalm. / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sant Hilari Sacalm

Endesa ha construït una nova línia elèctrica subterrània de mitjana tensió a Sant Hilari Sacalm amb una inversió de 360.000 euros. Els treballs s’han fet a la urbanització de Can Sastre i tenen com a objectiu reforçar la xarxa i millorar la continuïtat del servei a 3.850 clients del municipi.

L’actuació ha consistit en l’estesa d’una nova escomesa subterrània de mitjana tensió a 25 kV, de 2,4 quilòmetres de longitud, que enllaça dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats entre si. Amb aquesta connexió, la companyia crea una anella elèctrica que permet donar servei als clients afectats per vies alternatives en cas d’incidència.

Segons Endesa, aquesta millora ha de permetre reduir el temps de reposició del subministrament i evitar interrupcions en casos de treballs programats o de manteniment de la xarxa. La nova línia ja està operativa i també permetrà desballestar properament el tram aeri de 960 metres que fins ara alimentava aquesta zona. Els treballs s’han completat amb la reforma tecnològica dels dos centres de transformació connectats, que s’han dotat amb sistemes de telecomandament. Aquests dispositius permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia.

Una resposta més ràpida en cas d’avaria

Endesa assenyala que aquest sistema facilita una resposta més ràpida en cas d’avaria, ja que permet localitzar la incidència i maniobrar la xarxa sense desplaçar-hi personal. Segons la companyia, l’automatització pot reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.

L’actuació forma part del pla d’inversió d’Endesa a la demarcació de Girona, destinat a la renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica. L’objectiu és reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.

