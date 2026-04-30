Santa Coloma de Farners preveu obrir una nova llar d'infants pública al setembre amb tres grups
El govern local assegura que hi ha "moltes famílies joves" que s'estan traslladant al municipi
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners preveu obrir una nova llar d'infants pública a partir del setembre i que, inicialment, tindrà tres grups. Hi haurà una aula de nadons, un grup I-1 i un altre d'I-2, segons ha detallat el tinent d'alcalde d'Educació, Joan Casalprim. Aquesta llar d'infants havia estat privada anteriorment però des de fa uns anys va tancar. En l'anterior mandat es va comprar el local per convertir-la en llar pública, però el canvi de govern que hi va haver a les municipals va aturar el projecte. Casalprim assegura que hi ha molta demanda perquè hi ha "moltes famílies joves" que s'estan traslladant al municipi i també perquè fins ara molta gent havia decidit portar els seus fills a altres llars per la manca de places.
El govern local de Santa Coloma de Farners preveu arrencar el curs vinent escolar amb tres llars d'infants públiques. Fins ara, hi havia la de Mainada i el Tabalet. Ara, el tinent d'alcalde i regidor delegat de l'àrea d'Educació, Joan Casalprim, ha anunciat que recuperarà La Miraculosa a partir del setembre. Es tracta d'un espai que havia estat obert fins a l'estiu del 2019, quan l'empresa privada que la gestionava va tancar.
El 2022, el consistori va decidir comprar l'espai amb la intenció de convertir-la en llar d'infants pública. Les eleccions del 2023, però, van portar un canvi en el govern municipal i el nou equip va preferir aturar aquest projecte. A l'octubre de l'any passat, però, una moció de censura va portar un canvi de govern i això ha fet que el nou tripartit aposti per recuperar aquest projecte.
Casalprim assegura que l'espai complia amb tots els requisits necessaris i només calia arreglar alguns detalls que exigia el Departament d'Educació. El regidor ha explicat que en aquesta nova llar hi haurà tres grups: una aula de nadons, una classe d'Infantil 1 i una altra d'Infantil 2. A més, ha detallat que aquesta obertura no suposarà la contractació de més personal. Des de fa uns anys, el consistori havia apostat per incrementar el nombre d'educadors per cada nadó molt per sobre del límit que exigeix l'administració. Això permetia oferir un servei de més qualitat.
Ara, s'ha optat per repartir més aquests educadors, mantenint la ràtio mínima que estableix el Departament d'Educació. El regidor assegura que hi ha prou demanda per obrir aquesta tercera llar d'infants. De fet, aquest hivern havien d'obrir una aula de nadons a una de les llars municipals, però no van poder-ho fer perquè Educació no els ho permetia. El Departament requeria millores en l'edifici abans d'autoritzar l'obertura d'aquest espai. Una de les millores consistia a canviar les finestres. Joan Casalprim assegura que aquestes obres "costen el mateix que obrir la nova llar" i per això han optat per aquesta segona opció. A més, assegura que "les llistes d'espera són enganyoses" perquè hi ha molta gent que no hi estava apuntada perquè "sabia que no hi havia prou places".
El regidor ha detallat que en les últimes setmanes s'han fet tres jornades de portes obertes als centres i l'assistència ha estat sempre d'una cinquantena de famílies. Per això creu que s'ha demostrat que hi ha prou públic per a les tres llars. Joan Casalprim atribueix aquest increment de la demanda a noves "famílies joves" que s'estan traslladant a Santa Coloma i també d'altres que fins ara havien optat per portar els infants en llars de Girona o de poblacions properes. "La demanda és més elevada perquè hi ha més places", assegura el regidor.
Per altra banda, l'obertura de la nova llar d'infants permetrà que a la del Tabalet hi hagi un espai per dormir. Joan Casalprim assegura que fins ara, els infants "havien de dormir i menjar al passadís" perquè no hi havia més espais. Ara, aprofitaran l'aula de nadons que s'havia d'obrir al gener, però que Educació no ho permetia per a aquests usos.
