L’alcalde de Blanes tanca files amb les associacions de veïns després d’atacs a les xarxes
Jordi Hernández llegeix al ple una declaració institucional consensuada amb tots els grups arran de les crítiques contra una entitat veïnal
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va obrir el ple municipal d’abril amb una defensa pública de les associacions de veïns després de les desqualificacions contra una entitat del municipi a través de les xarxes socials. La declaració institucional, consensuada amb tots els grups polítics, va fer una crida al respecte en el debat públic i va reivindicar el paper del moviment veïnal com a enllaç entre els barris i l’Ajuntament de Blanes.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández (PSC), va començar el ple municipal d’abril, celebrat dijous al vespre, amb una declaració institucional de suport al teixit veïnal. El text, pactat amb tots els grups polítics del consistori, es va llegir arran de les desqualificacions que durant l’abril s’havien adreçat contra una de les associacions de veïns del municipi a través de les xarxes socials.
La declaració defensa que la discrepància s’ha de canalitzar amb respecte i sense valoracions personals que puguin distorsionar la feina de les entitats. L’Ajuntament de Blanes subratlla que el moviment veïnal assumeix una tasca diària de representació dels barris i actua com a pont amb l’administració municipal.
Una crida al respecte en el debat públic
El manifest també rebutja que el debat públic derivi cap a la desqualificació personal i reivindica el compromís de les juntes directives de les associacions veïnals. El text demana que puguin treballar en un entorn segur i constructiu, i adverteix que qualsevol desconsideració cap a un representant veïnal debilita una xarxa social construïda durant dècades.
La declaració institucional va incloure un agraïment a la solidaritat entre associacions. «La unitat que heu mostrat davant les dificultats recents demostra que els valors de veïnatge estan per sobre de qualsevol incident aïllat», recull el text llegit al ple de Blanes.
Crèdits, protocols interns i entitats
Més enllà de la declaració inicial, el ple municipal de Blanes va aprovar dues modificacions de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. La primera va prosperar amb el suport de tots els grups excepte BECP i la CUP, que es van abstenir. La segona es va aprovar amb l’abstenció de la CUP.
També van tirar endavant dos reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar factures pendents, en tots dos casos amb l’abstenció de BECP. El plenari va aprovar per unanimitat la modificació del Pla de Carrera Professional del personal de l’Ajuntament i un canvi en un article del pacte o conveni dels treballadors municipals.
Un altre dels punts aprovats va ser la modificació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes del personal municipal, que incorpora un nou protocol contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament psicològic. El punt va prosperar amb l’abstenció del Grup Blanes.
Centre Ocupacional, OCINE i Taula d’Entitats
El ple també va declarar d’interès públic, per unanimitat, les obres de reforma del Centre Ocupacional del carrer Mas Borinot, destinades a crear un Centre d’Atenció Especialitzada. En canvi, l’expedient per declarar d’especial interès o utilitat pública l’activitat econòmica d’OCINE va tirar endavant amb els vots del govern, el PP i el Grup Blanes, i el vot contrari d’ERC, BECP i la CUP.
La sessió va aprovar igualment una moció de BECP per millorar el model de gestió de les marquesines i renovar la xarxa de fonts públiques de Blanes. El PSC i el PP es van abstenir i el Grup Blanes hi va votar en contra. L’últim punt de l’ordre del dia, una proposta de la CUP per posar en marxa la Taula d’Entitats, es va aprovar per unanimitat.
En l’apartat de precs i preguntes, el debat va tocar, entre altres qüestions, el nou atermenament del Ministeri de Costes, el Pla de Motes de la desembocadura de la Tordera i la nova taxa d’escombraries.
