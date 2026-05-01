El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma posa el focus en la cultura silvestre
El certamen se celebrarà aquest cap de setmana, 2 i 3 de maig, amb xerrades, sortides etnobotàniques, propostes gastronòmiques i activitats familiars
Santa Coloma de Farners celebrarà aquest cap de setmana, 2 i 3 de maig, una nova edició del Mercat de les Herbes de la Ratafia, una cita dedicada al coneixement de les plantes, la cultura remeiera i l’univers de la ratafia. El certamen coincideix amb el moment òptim per a la recol·lecció d’herbes que s’utilitzaran per elaborar aquesta beguda tradicional.
La Confraria de la Ratafia i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners han preparat una programació que posa l’accent en la connexió amb l’entorn i la cultura silvestre. Entre les activitats previstes hi ha xerrades tècniques conduïdes per experts, com una sessió dedicada als herbaris com a testimonis del temps i la natura, i una altra centrada en les orquídies silvestres del territori. L’objectiu és aprofundir en el valor científic, ecològic i patrimonial de les plantes i en el seu paper dins dels ecosistemes locals.
La gastronomia també tindrà un paper destacat en aquesta edició. El programa inclou un taller per aprendre a cuinar amb aglans, una degustació de tapes elaborades amb plantes silvestres, tastos de productes fets amb fruits forestals i propostes com la kombutxa de ratafia. També s’hi farà un dinar silvestre col·lectiu, pensat per reivindicar una cuina arrelada al territori, sostenible i basada en ingredients de temporada.
Les activitats de descoberta de l’entorn natural seran un altre dels eixos del mercat. Hi haurà sortides etnobotàniques i itineraris guiats per identificar plantes en el seu hàbitat i recuperar sabers populars vinculats a la recol·lecció i als usos tradicionals de les herbes.
Propostes familiars i cultura popular
El mercat manté també una clara vocació familiar. Un dels moments destacats serà el Mercat de la Petita Confraria, en què infants compartiran les herbes i preparacions que han treballat durant l’any. La programació es completarà amb espectacles com el circ Dolce Salato i concerts com el de Jordi Tonietti, que presentarà el seu nou espectacle diumenge a la tarda.
Durant tot el cap de setmana, la plaça Farners acollirà el mercat d’herbes i productes artesans, així com espais d’intercanvi de plantes i diverses activitats vinculades al món vegetal.
En paral·lel, el Mercat de les Herbes acollirà una nova edició del Concurs i Exposició de Flors, que enguany arriba a la 73a edició i es manté com el més antic de Catalunya. L’exposició es podrà veure a l’església parroquial durant el cap de setmana, amb la participació de veïns i veïnes que hi aportaran flors, plantes i composicions. Aquest any, a més, es recupera la categoria infantil.
Els guanyadors de les diferents categories es donaran a conèixer diumenge a la tarda. La programació completa es pot consultar al web del mercat.
