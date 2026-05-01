El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma posa el focus en la cultura silvestre

El certamen se celebrarà aquest cap de setmana, 2 i 3 de maig, amb xerrades, sortides etnobotàniques, propostes gastronòmiques i activitats familiars

El Mercat de les Herbes de Ratafia de Santa Coloma, en una edició passada. / DdG

Redacció

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners celebrarà aquest cap de setmana, 2 i 3 de maig, una nova edició del Mercat de les Herbes de la Ratafia, una cita dedicada al coneixement de les plantes, la cultura remeiera i l’univers de la ratafia. El certamen coincideix amb el moment òptim per a la recol·lecció d’herbes que s’utilitzaran per elaborar aquesta beguda tradicional.

La Confraria de la Ratafia i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners han preparat una programació que posa l’accent en la connexió amb l’entorn i la cultura silvestre. Entre les activitats previstes hi ha xerrades tècniques conduïdes per experts, com una sessió dedicada als herbaris com a testimonis del temps i la natura, i una altra centrada en les orquídies silvestres del territori. L’objectiu és aprofundir en el valor científic, ecològic i patrimonial de les plantes i en el seu paper dins dels ecosistemes locals.

La gastronomia també tindrà un paper destacat en aquesta edició. El programa inclou un taller per aprendre a cuinar amb aglans, una degustació de tapes elaborades amb plantes silvestres, tastos de productes fets amb fruits forestals i propostes com la kombutxa de ratafia. També s’hi farà un dinar silvestre col·lectiu, pensat per reivindicar una cuina arrelada al territori, sostenible i basada en ingredients de temporada.

Una de les activitats del Mercat de les Herbes de Ratafia de Santa Coloma, en una edició passada. / DdG

Les activitats de descoberta de l’entorn natural seran un altre dels eixos del mercat. Hi haurà sortides etnobotàniques i itineraris guiats per identificar plantes en el seu hàbitat i recuperar sabers populars vinculats a la recol·lecció i als usos tradicionals de les herbes.

Propostes familiars i cultura popular

El mercat manté també una clara vocació familiar. Un dels moments destacats serà el Mercat de la Petita Confraria, en què infants compartiran les herbes i preparacions que han treballat durant l’any. La programació es completarà amb espectacles com el circ Dolce Salato i concerts com el de Jordi Tonietti, que presentarà el seu nou espectacle diumenge a la tarda.

Durant tot el cap de setmana, la plaça Farners acollirà el mercat d’herbes i productes artesans, així com espais d’intercanvi de plantes i diverses activitats vinculades al món vegetal.

Una de les parades del Mercat de les Herbes de Ratafia de Santa Coloma, en una edició passada. / DdG

En paral·lel, el Mercat de les Herbes acollirà una nova edició del Concurs i Exposició de Flors, que enguany arriba a la 73a edició i es manté com el més antic de Catalunya. L’exposició es podrà veure a l’església parroquial durant el cap de setmana, amb la participació de veïns i veïnes que hi aportaran flors, plantes i composicions. Aquest any, a més, es recupera la categoria infantil.

Els guanyadors de les diferents categories es donaran a conèixer diumenge a la tarda. La programació completa es pot consultar al web del mercat.

  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
  3. Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
  4. Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
  5. Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
  6. Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
  7. Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
  8. Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit

El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma posa el focus en la cultura silvestre

El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma posa el focus en la cultura silvestre

Retencions a les comarques gironines en l'operació sortida des de Barcelona pel pont de l'1 de maig

Retencions a les comarques gironines en l'operació sortida des de Barcelona pel pont de l'1 de maig

Girona reuneix per primer cop grups municipals i entitats per treballar conjuntament en favor del català

Girona reuneix per primer cop grups municipals i entitats per treballar conjuntament en favor del català

«Cahiers du Cinéma», la revista que va canviar el cine

«Cahiers du Cinéma», la revista que va canviar el cine

On es concentra més el pol·len de plàtan d’ombra a Barcelona i com protegir-te en plena temporada d’al·lèrgies

On es concentra més el pol·len de plàtan d’ombra a Barcelona i com protegir-te en plena temporada d’al·lèrgies

Joan Manuel Serrat, contra l’edatisme: «Prescindir dels vells no és només un acte criminal i imbècil, és com cremar els llibres»

Joan Manuel Serrat, contra l’edatisme: «Prescindir dels vells no és només un acte criminal i imbècil, és com cremar els llibres»

Olot converteix el centre en una fira per a tots els públics

Olot converteix el centre en una fira per a tots els públics

Les imatges de la Fira de l'1 de maig d'Olot

Les imatges de la Fira de l'1 de maig d'Olot
Tracking Pixel Contents