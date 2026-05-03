Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva

En l'autocar hi viatjaven 44 passatges, cap d'ells hauria resultat ferit

El cotxe accidentat aquest diumenge a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un aparatós accident entre un turisme i un autocar aquest diumenge al matí talla un carril de l'AP-7 A Maçanet de la Selva, en sentit França.

Segons han informat els Bombers, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 9.16 hores. En la topada s’hi han vist implicats un cotxe i un autocar. A conseqüència de l’impacte, l’acompanyant del turisme ha quedat atrapat a l’interior del vehicle i ha hagut de ser excarcerat pels equips d’emergència. El SEM ha atès 3 afectats: un home, que ha estat traslladat a l'Hospital Trueta en estat greu i un altre home, traslladat en estat menys greu. Una dona que ha estat donada d’alta en el mateix lloc.

Pel que fa a l’autocar, hi viatjaven 44 passatgers, cap dels quals ha patit afectacions importants, segons les mateixes fonts

El xoc ha obligat a mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. També ha provocat afectacions al trànsit. El Servei Català de Trànsit ha informat que a la zona només hi havia un carril obert en sentit França, fet que ha generat retencions en aquest tram de l’autopista.

L'autocar accidentat a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

