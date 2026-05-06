Arbúcies invertirà prop de 3 milions d’euros en carrers i equipaments
L'Ajuntament destinarà més de mig milió d'euros a la millora de voreres i renovació de la xarxa d'aigua potable retirant les canonades de polietilè
L’Ajuntament d’Arbúcies invertirà prop de 3 milions d’euros en carrers i equipaments el 2026. Una de les actuacions principal de 587.576 euros es destinarà a la millora de voreres i renovació de la xarxa d'aigua potable que continua el pla per substituir les canonades de fibrociment per tubs de polietilè. També s'invertirà en la millora del pavelló poliesportiu de Can Delfí.
S'ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2026, que ascendeix a 12.727.794 euros i que situa com a prioritats la millora de l’espai públic, la modernització d’equipaments i l’optimització dels serveis bàsics. El capítol d’inversions arriba als 2.766.060 euros, amb una part destacada finançada externament: prop de 2 milions d’euros provenen de subvencions, mentre que 700.000 euros seran recursos propis.
Millores a carrers i xarxes bàsiques
Una de les actuacions principals serà la millora de voreres i a la renovació de la xarxa d’aigua potable. S'actuarà a diversos carrers com Loreto Mataró, Estenedor i Segimon Folgueroles.
També destaca la reforma integral del carrer Domènech Refart, amb una dotació de 381.052 euros. Es tracta d’una via que no s’ha renovat des dels anys seixanta i on es preveu actuar sobre voreres, asfalt i xarxa d’aigua, així com revisar el sistema de clavegueram per valorar possibles millores.
Impuls als equipaments municipals
En l’àmbit esportiu, el poliesportiu de Can Delfí rebrà una inversió de 290.000 euros per a una renovació integral. Les actuacions inclouen la impermeabilització de la coberta per solucionar problemes d’humitats, la millora i ampliació dels lavabos amb criteris d’accessibilitat, l’ampliació de la sala de judo i la substitució de vidres deteriorats. També es renovarà l’accés a l’equipament i s’ampliarà el magatzem.
Amb la mateixa dotació, 290.000 euros, es completarà l’adequació de les Naus Ayats. El projecte preveu la instal·lació de graderia i sistemes de llum i so, amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat i ampliar els usos de l’espai, així com finalitzar els treballs de climatització actualment en marxa.
Pressupost amb suport extern
El govern municipal destaca l’elevat volum de subvencions aconseguides, que permetran executar la major part de les inversions previstes sense carregar excessivament els recursos propis. Amb aquest pressupost, Arbúcies aposta per continuar modernitzant les infraestructures municipals i millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
