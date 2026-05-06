La C-32 torna al Parlament: Junts alerta que el projecte fins a Lloret continua sense calendari
La formació critica que el Govern incompleix el mandat parlamentari d'aprovar el projecte, lamentant la manca de calendari, concrecions tècniques i compromís pressupostari
Junts ha tornat a portar al centre del debat polític el perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar. El grup reclama al Govern de la Generalitat que desencalli el projecte entre Tordera i la Costa Brava sud i denuncia que encara no hi ha calendari, concrecions tècniques ni compromís pressupostari per a una infraestructura que considera necessària per millorar la mobilitat a la Selva i al Maresme.
Junts ha tornat a reclamar al Govern que avanci en el perllongament de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar, després que el Parlament hagi constatat, segons el grup, l’incompliment del mandat parlamentari que instava l’Executiu a tramitar i aprovar el projecte.
La formació recorda que la proposta es va presentar el 4 de desembre de 2025 i va rebre el suport de la cambra. La diputada Judith Toronjo, portaveu de Territori de Junts, defensa que aquesta connexió és necessària per millorar les comunicacions entre la Selva i el Maresme i per donar resposta a un corredor viari que acumula problemes de congestió.
Toronjo també ha retret al Govern que el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, anunciés que abans de final d’any tindria enllestit l’estudi de viabilitat. Segons la diputada, avui el projecte continua “sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris”. Junts també subratlla que el pressupost que el Govern va presentar i posteriorment va retirar no incorporava cap partida per a aquesta actuació.
Sense calendari ni partida pressupostària
La diputada ha advertit del risc que la infraestructura torni a quedar encallada. “Això ens obliga a estar atents i llançar un crit d’alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada malgrat les promeses reiterades que se’ns han anat fent els darrers mesos”, ha afirmat Toronjo.
El debat sobre la C-32 conviu amb la proposta de reforçar el transport públic en aquest corredor. Junts assenyala que el mateix Govern defensa com a alternativa potenciar el corredor d’autobús, però alhora reconeix que aquestes mesures no són suficients per resoldre la congestió actual de la GI-600 i la GI-682.
Toronjo sosté que les dues actuacions no s’han de plantejar com a excloents. “Els que coneixem el territori sabem que tant el BRCAT com el perllongament de la C-32 són necessaris, complementaris i que, per tant, un no camina sense l’altre”, ha dit. “Si el mateix Govern reconeix la necessitat d’actuar, cal que ho faci”, ha afegit.
