Mor Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
El president del Consell Rector lamenta la pèrdua d'un professional que "ha estat al peu del canó al capdavant de la institució fins a les darreres setmanes" i ha deixat una empremta i ha assolit èxits importants
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva mostra el condol i lamenta la mort del gerent Ramon Cunillera, una figura clau dins la corporació on exercia de gerent des del 2023. Destaquen la seva tasca amb un compromís per la qualitat assistencial, la proximitat amb els professionals i la voluntat de situar les persones al centre de l’atenció. La seva trajectòria professional va estar estretament vinculada al territori, lligada al Maresme i la Selva, on va exercir funcions directives des dels inicis de la seva carrera i va culminar amb la seva etapa com a gerent del Consorci Sanitari del Maresme abans d’incorporar-se novament a la Corporació l’any 2023.
"La seva aportació ha deixat una empremta molt important tant en l’organització com en el conjunt del sistema de salut de Catalunya", assenyalen des de la corporació que vol "reconèixer la seva dedicació i contribució al llarg de tots aquests anys, i manté viu el seu llegat en la tasca diària dels seus equips".
Ha liderat una nova etapa a la institució marcada per l’impuls del pla estratègic 2024-2027, un full de ruta ambiciós, participatiu i orientat a reforçar l’accessibilitat, la innovació i la sostenibilitat del sistema sanitari al territori, promovent iniciatives com la creació dels consells de pacients i reforçant la participació ciutadana en la definició dels serveis. Un pla amb la mirada posada en projectes estratègics com l’ampliació de l’Hospital de Calella.
Durant la seva etapa al capdavant de la Corporació, també ha impulsat projectes rellevants orientats a la millora de l’experiència del pacient, com la posada en marxa de l’espai Domum, i ha promogut actuacions destacades com el nou Hospital de Dia Oncohematològic i Mèdic.
El president del Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Joaquim Casanovas, en una carta en record de Cunillera i adreçant-se als professionals de la corporació manifesta que "ha estat al peu del canó al capdavant de la institució fins a les darreres setmanes. L’enteresa i la serenitat que ha mostrat des que va emmalaltir ha estat una lliçó de vida per a tots nosaltres.
Ambdós van coincidir a la Corporació el 2004 quan Ramon Cunillera exercia de director d'atenció primària. "Ja es veia aleshores que era un professional molt ben format, amb il·lusió per millorar el nostre sistema de salut i amb una gran projecció", recorda i constata que "la seva carrera professional ha estat exitosa i té el reconeixement de tot el sector".
De la seva etapa com a gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en remarca que "la seva visió i coneixement del sistema de salut català ens ha permès assolir èxits importants". I destaca l’equilibri financer de l’entitat que ha permès recuperar l’autonomia de gestió, l’impuls al nou Hospital de Calella, la posada en marxa del nou bloc quirúrgic de l’Hospital Comarcal de la Selva i l’impuls a projectes de qualitat en l’àmbit de l’atenció primària, sociosanitària i social.
"El Dr. Cunillera treballava en equip, sabia fer equip i va saber formar i coordinar un grup directiu altament competent al qual vull agrair la seva dedicació, especialment en aquestes darreres setmanes", afegeix.
Acaba posant de manifest la tasca que ha assumit la doctora Sònia Pérez amb el lideratge de la institució els darrers mesos i qui continuarà al capdavant.
La seva trajectòria dins de l’organització
La vinculació de Cunillera amb l’organització ve de lluny ja que va ocupar el càrrec de director Assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva entre els anys 2000-2005, prèviament entre els anys 1993-1999 va ser director d’Atenció Primària del Consorci Sanitari de la Selva, entitat que més tard, l’any 2000, acabaria sota les sigles de la CSMS.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Cunillera comptava amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de la gestió sanitària. Al llarg de la seva carrera, va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat en institucions de referència del sistema de salut català, com el Consorci Hospitalari de Catalunya o el Consorci de Salut i Social de Catalunya.
