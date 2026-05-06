La Policia Local de Lloret manté la pressió sense fer hores extraordinàries i els serveis de manteniment no faran guàrdies
El sindicats i el comitè d'empresa demanen la revisió del conveni actual pendent de renovar des del 2012 i està prevista una propera reunió de la mesa general
L'Ajuntament de Lloret de Mar manté un conflicte obert amb la plantilla de la Policia Local i el servei de manteniment que ha portat els dos col·lectius a establir mesures de pressió, tot i que estan previstes pròximament reunions per reconduir la situació. L'arrel del conflicte és un conveni pendent de renovar des del 2012 que des de fa cinc anys s'espera renegociar. Al darrer ple municipal, a més, es va aprovar la figura del gruista corretorns complint una sentència judicial. Junts, Tots per Lloret i ERC han demanat un ple extraordinari per tractar la problemàtica de recursos humans.
Fonts sindicals i del comitè d'empresa han explicat que es va prendre la decisió, tal com es va fer públic amb un comunicat a finals de març que porten "catorze anys de bloqueig institucional" i que com a mesura de pressió deixaven de fer hores extraordinàries de manera indefinida. Els serveis de manteniment no faran guàrdies durant el mes de maig per discrepàncies amb les condicions.
Segons les fonts sindicals, Lloret de Mar ha anat incrementant el nombre d'esdeveniments que gairebé s'han doblat en els darrers anys. A això s'hi suma una necessitat històrica de reforços. Demanen una revisió del conveni perquè acumulen "una pèrdua de poder adquisitiu" i demanen que s'actualitzi d'acord amb les circumstàncies actuals.
Corretorns de gruista
La setmana passada al ple municipal es va aprovar el corretorns de gruista de la Policia Local, complint una sentència judicial, i en un ple marcat per la presència de nombrosos agents de policia. L'aprovació estableix la presència de la figura i les condicions laborals i salarials.
Els diferents grups a l'oposició van votar-hi a favor, però van posar sobre la taula el fet que es complia per la sentència i que calia una negociació. Des d'ERC, es va demanar que es presenti un calendari real i públic de negociació del conveni; que es convoquin les taules i comissions pendents amb els sindicats; i s'informi el ple de l'impacte que tindran o poden tenir les mesures de pressió que s'estan anunciant sobre els serveis municipals i la policia local.
Junts, Tots per Lloret i ERC van demanar un ple monogràfic arran de les discrepàncies o incidències en matèria de recursos humans.
La primera tinent d'alcalde Miriam Rodríguez va recriminar a l'oposició aprofitar el conflicte per treure rèdit. Va manifestar que el govern "no té cap problema de seure amb ningú ni negociar res que estigui dins el marc legal i pressupostari que tenim". Va recordar que es respectaven les reivindicacions, que se les escolta i es continuarà fent.
Segons les fonts sindicals està prevista una reunió de la mesa general de negociació la setmana vinent on s'espera que es posi una proposta sobre la taula.
Renegociar un conveni caducat
Malgrat la pressió de la Policia Local i els serveis de manteniment, des dels sindicats sostenen que és necessari revisar el conveni per a tot el personal. El conveni és de 2009-2012. "Fa cinc anys que denunciem el conveni perquè es renegociï", diuen.
El cap de setmana passat es va donar una situació extraordinària a la Policia Local amb només dos agents i el gruista operatius durant el torn de nits. Segons els sindicats es van haver de fer únicament els serveis imprescindibles. Vuit dels onze agents del torn de nit estaven de baixa.
